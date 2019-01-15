八仙塵爆殷鑑 新北啟動大型群聚活動安全管理

八仙塵爆事件發生過後，新北市政府制定「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」，消防局長黃德清15日在執行說明會上表示，自108年1月1日起實施，違規最高罰新台幣10萬元。（消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 108年1月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）八仙塵爆事件發生過後，新北市政府積極制定「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」，消防局長黃德清表示，自108年1月1日起啟動管理，違規最高罰10萬元。

消防局表示，在新北市議會及中央的協助下，經過召開多次跨局處會議研商，已訂定「新北市政府執行民間辦理大型群聚活動作業要點」，今天特別在市府辦理執行說明會。

消防局表示，會中邀請內政部消防署、各縣市政府、新北市政府各一級機關、各區公所及曾於大台北地區辦理過大型活動的廠商代表們共同參與，詳細說明未來管理流程及細節，以落實推動大型群聚活動安全管理機制，維護民眾活動安全。

消防局長黃德清表示，依「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」規定，未來民間於新北市轄內私人場地或非市府管轄公有場地，舉辦1000人以上、持續2小時活動之大型群聚活動，主辦者均應依規定檢附申請表、方案說明、安全工作計畫等相關文件，向市府各執行機關提出申請，並將由執行機關會同相關權責機關實施書面審查及活動前會勘工作，並於取得許可或核准備查後才可以如期辦理。

黃德清表示，活動舉行前及期間應配合執行機關進行會勘及稽查，據以落實活動的安全管理工作。自治條例已正式上路，在新北市轄內倘經查有未符合安全規定情形，執行機關將依自治條例規定要求停止活動或撤銷活動許可，並針對主辦者依違規事實進行最高新台幣10萬元的罰鍰處分，請各活動主辦者務必落實配合新北市規範大型群聚活動的相關規定，共同為活動安全盡最大的責任與心力。（編輯：李錫璋）1080115

新北市政府制定「新北市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」，15日舉辦執行說明會，消防局長黃德清表示，自治條例已正式上路，若經查有未符合規定情形，執行機關將要求停止活動或撤銷活動許可，最高可罰新台幣10萬元。（消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 108年1月15日