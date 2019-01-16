新北視障夫婦展大愛 按摩所得積蓄捐救護車

（中央社記者王鴻國新北16日電）簡平賢夫婦是視障人士，透過按摩來賺取微薄的所得，但仍不忘對社會展現大愛，將好不容易存下來的積蓄捐出購買價昂的高頂救護車，希望藉此能幫助更多人。

新北市長侯友宜今天主持救護車捐贈儀式，分別接見周陳芳伶、歐月娥及代表簡平賢夫婦出席的中華視障安養福利協會會長王錫卿等3人，同時現場還有許多新北義消、消防人員一同見證參與，侯友宜緊握捐贈者的雙手，連聲感謝與感動，現場充滿著溫馨的氣氛。

捐贈者並無顯赫的背景，其中，簡平賢和妻子都是視障人士，由於行動不便，不易覓求工作，因此，在社團法人中華視障安養福利協會協助下，從事按摩工作維生。

簡平賢夫婦雖然透過按摩他人的雙手來賺取微薄的所得，但他們能努力節省開支，好不容易一點一滴逐漸累積一筆儲蓄。但他們仍感念平時受人幫助甚多，慨然自掏腰包捐贈消防局更寮分隊高頂救護車，每一分錢都是他們累積出來的善心結晶。

簡平賢捐贈的高頂救護車價值約新台幣300萬元，內部配備救護器材含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀及心肺復甦墊板等高階救護設備。

另外，周陳芳伶是退休公務人員，她多年來篤信佛教，為弘揚佛祖慈悲精神，發願捐贈救護車，當她得知大觀分隊救護車老舊需要換新，她就決定要捐車幫助更多需要救護服務的市民，為社會盡一份心力。

第三位捐贈者是歐月娥以歐黃寶釵慈善基金會捐贈，歐黃寶釵生前熱心公益，其子女為紀念母親所成立的基金會，以發揚並傳承母親無私奉獻的精神。得知三重分隊現有救護車設備老舊，於是捐贈高頂救護車，使民眾生命獲得更多保障。（編輯：李錫璋）1080116