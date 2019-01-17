鄭世維余天角逐立委補選 各邀韓國瑜陳其邁助陣

（中央社記者黃旭昇新北17日電）國民黨文傳會副主委鄭世維、民進黨新北市黨部主委余天，今天分別登記參選新北市立委補選。鄭世維將邀高雄市長韓國瑜助選，余天說，將邀行政院副院長陳其邁推薦。

新北市第三選區（三重）立委補選，今天分別有國民黨鄭世維與民進黨余天登記參選。

國民黨新北市黨部主委李乾龍受訪表示，國民黨徵召鄭世維在三重艱困選區參選，願意承擔需要很大的勇氣。他對選情審慎樂觀，希望一定要贏。

鄭世維受訪時表示，他是三蘆地區出生長大的子弟，家人親戚都在此活動，對三重不陌生。他曾擔任台北縣議員，也當過新北果菜公司副總經理，也算是賣菜郎。他已與高雄市長韓國瑜通過電話，韓答應在適當時機與三重地區鄉親見面推薦鄭世維。

鄭世維今天上午由李乾龍陪同前往新北市選委會登記參選第三選區立法委員補選。他笑稱，新台幣20萬元保證金是妻子的私房錢，並說，世代交替會更珍惜這次機會。

鄭世維表示，對手余天是他尊重的長輩，余天在演藝圈有很高的聲望，目前由民進黨執政，希望能夠讓余天在演藝圈有好的發展與擔任電視媒體高層職位。

余天則在三重地區新北市議員李倩萍、李余典、李坤城等人陪同下，前往新北市選委會登記。他受訪表示，將勇於承擔勤走基層，同時邀行政院副院長陳其邁推薦。

對於鄭世維建議政府任命余天擔任電視媒體高層職位，余天表示，謝謝鄭世維的好意，演藝圈雖然是最愛，不過，他接受黨的徵召就會積極贏得勝選以服務鄉親。

余天受訪說，韓國瑜在網路受注目，也是媒體寵兒，來三重輔選對他的壓力很大。不過，相信民進黨中央會安排重量級人物輔選，他也會邀請行政院副院長陳其邁推薦，自己會勇敢承擔護台灣，勤走基層。（編輯：陳俊碩）1080117