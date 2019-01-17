蘇貞昌衝衝衝 侯友宜：行動治理風格略同

新北市長侯友宜（圖）17日表示，他的就職宣言是「簡政便民、行動治理、智能城市」，而行政院長蘇貞昌也是行動治理，所以彼此施政效率與想法、風格，可說是「英雄所見略同」。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月17日

（中央社記者黃旭昇新北17日電）行政院長蘇貞昌明天將視察新北市金山沙珠灣，市府新聞局長蔣志薇表示，感謝院長對新北觀光產業的支持，市長侯友宜將親自陪同。侯友宜說，他的行動治理與蘇貞昌的風格略同。

侯友宜今天下午在參加「光銀咖啡館」開幕儀式時受訪說，交通部上午院會報告觀光議題時，他特別提出，蘇競選新北市長時曾提「新北126計畫」政見，與他的「青春山海線」海岸政見一致。

蘇貞昌所提的「新北126計畫」，是整合自駕、輕軌、自行車及觀光巴士，讓遊客能暢遊新北市126公里海岸線美麗景色。

金山中角沙珠灣有衝浪基地，蘇貞昌去年8月現場勘查時表示，希望設立符合衝浪愛好者的遊客中心，並將路線標示清楚引導民眾前往，提供完整的醫護站、餐飲休憩區，方便遊客與衝浪客。

侯友宜下午受訪說，曾在前行政院長賴清德主持院會時提過，他今天也特別提出中角沙珠灣，肯定蘇貞昌的政見很好，希望納入「青春山海線」政見裡。

侯友宜所提「青春山海線」綠色北海岸旅遊政見，要把淡水到貢寮三貂角這段海岸線打造成休閒品牌，以電動車、電動機車的綠能運輸，和鐵路交通大眾運輸接駁，推動環保旅遊。

侯友宜說，蘇貞昌在院會當場裁示，希望交通部多支持地方政府。侯友宜今晚再度與觀旅局長張其強確認沙珠灣現況，為明天的陪同視察做準備。

蘇貞昌上任閣揆後，先是視察非洲豬瘟的防疫作為，明天又將發揮「衝衝衝」的行動力，要前往金山區台2線39公里處，視察中角沙珠灣休憩環境改善情形。

市府發言人蔣志薇晚上接受中央社訪問表示，侯友宜也將與市府觀光旅遊局長張其強陪同蘇院長視察，這是中央地方合作最佳的示範。

侯友宜說，政見的名詞並不重要，無論是中央或地方，重要的是動詞「好好做」，他與蘇貞昌彼此做事的方式一樣沒關係，能展現效率，中央與地方並肩合作治理，創造新北市民最有感的政績，才是市府要努力的。

侯友宜受訪表示，他的就職宣言是「簡政便民、行動治理、智能城市」，他看到蘇貞昌也是行動治理，所以，彼此的施政效率與想法、施政風格，可說是「英雄所見略同。」（編輯：張銘坤）1080117