超馬英雄林義傑代言觀光 雲林幸福好好玩

（中央社記者葉子綱雲林縣21日電）雲林縣元長鄉子弟國際超馬英雄林義傑擔任雲林觀光代言人，以幸福三部曲的主軸，介紹山海及平原的文化與景點，今天邀民眾從寒假到元宵節，來雲林體驗好好玩。

雲林縣政府上午在縣府文化處迴廊，舉辦「2019遊賞雲林、新春活動」宣傳會，縣長張麗善、超馬英雄林義傑、山線、平原到海線的旅遊業者及各界與會，推薦雲林幸福元年的農曆春節一系列活動。

張麗善指出，縣府邀請雲林子弟的超馬英雄林義傑跑遍大街小巷與文化聚落，錄製行銷影片呈現雲林美景，今天更為他配戴雲林觀光代言人值星帶，並預告將與古坑劍湖山世界合辦雲林旅遊大使徵選，啟動雲林幸福摩天輪。

張麗善表示，雲林幸福三部曲的「點亮幸福」在虎尾布袋戲館、故事館及記憶COOL、西螺延平老街、北港巷弄老街等地打造幸福光廊；「食在幸福」於農曆春節期間在農博生態園區有野餐音樂會、偶戲與美食市集；「藝起幸福」在縣內各景點、館舍、文化園區，有街頭藝人表演與地方文化館節的藝文特展親子體驗等活動。

為了延續雲林幸福元年熱潮，縣府從1月18日至3月3日，依照假期節慶的寒假、春節、情人節到元宵節，推出「雲林好好玩」的四大主題推出文青微旅行、新春祈福、幸福浪漫遊、燈會元鄉行等，可搭配中台灣好玩卡、套裝旅遊及搭乘台灣好行大眾運輸低碳旅遊。

雲林縣政府文化處長陳璧君表示，雲林文化旅遊網、觀光旅遊APP雲林聰明旅遊好幫，首創結合GOOGLE行事曆與地圖功能，規劃交通與景點，打造量身訂做的智慧旅遊，幸福三部曲及雲林好好玩相關訊息，請上網雲林文化旅遊網、雲林縣政府文化處網站查詢。（編輯：方沛清）1080121