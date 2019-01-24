疫苗資訊隨手查 桃市打造即時小幫手

桃園市衛生局打造「Line@聊天機器人－桃園疫苗小巴特」24日正式上線，內建各項疫苗資訊，民眾只要加入好友，就可提供即時的疫苗資訊及服務。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月24日

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市政府衛生局在通訊軟體上打造的「Line@聊天機器人－桃園疫苗小巴特」今天推出，民眾只要加入好友，就可提供即時、一對一的問答，方便民眾迅速掌握疫苗接種的資訊。

桃園市衛生局長王文彥受訪指出，為讓市民更了解疫苗接種政策，市府今天在民眾常用的LINE通訊軟體上打造「Line@聊天機器人－桃園疫苗小巴特」，內建各項疫苗資訊，民眾只要在LINE軟體內搜尋「桃園疫苗小巴特」，或掃描QR code加入後，就能使用智慧型手機查詢桃園市各項疫苗資訊及服務。

王文彥表示，桃園市每年的疫苗接種量達到98萬劑以上，除配合中央政策推動嬰幼兒常規疫苗及流感疫苗接種，也會自籌經費採購肺炎鏈球菌疫苗及子宮頸癌疫苗，未來也會持續整合民眾經常查詢的問題，讓功能更完善。

中華民國診所協會全國聯合會理事蕭敦仁指出，以往民眾查詢各項疫苗的接種資訊，除透過衛生局防疫專線、1999市民熱線諮詢，多習慣上網查詢，但疫苗資料不但龐雜，訊息更是推陳出新，民眾往往需花費較多時間，「桃園疫苗小巴特」可提供即時、一對一的問答，方便民眾迅速掌握資訊。（編輯：戴光育）1080124