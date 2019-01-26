新北立委補選 鄭世維盼承接侯友宜人氣

國民黨籍新北市立委補選參選人鄭世維（右）26日在同黨立委柯志恩（右2）等人陪同下，前往三重力行市場掃街拜票，爭取民眾支持。（鄭世維辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年1月26日

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市三重立委補選國民黨參選人鄭世維，今天在立委柯志恩陪同下，於三重力行市場掃街拜票。鄭世維說，市長侯友宜去年競選時以力行市場起跑，他要承接侯友宜的人氣，盼望勝選。

三重力行市場位於新北市三重區的核心地帶，也是傳統的大型菜市場。鄭世維今天在第一個傳統市場的掃街行程時說，未來將近50天會一步一腳印爭取支持。

鄭世維說，三重地區在地人、出外人的成長背景相同，自己16歲起住在三重、蘆洲地區至今30多年，是接地氣的在地少年郎，並擁有為民熱情服務的心，有信心為三重地區爭取更多福利與建設。

鄭世維曾擔任三重果菜公司副總經理，他搭上曾擔任北農總經理的高雄市長韓國瑜颳起的「賣菜郎」旋風，以「三重賣菜郎」形象，推出「新世代、新思維」文宣策略。

力行市場鄰近新北市果菜批發市場、魚市場，攤商共有1000多攤，是居民最重要的生活採買來源。但周遭巷弄狹小，交通不便。

他說，在擔任三重果菜批發市場副總經理時，在地鄉親建議當地需整體重劃改建，若有機會進入立法院，會邀中央及新北市府研議改建市場。

鄭世維說，27日將邀前總統馬英九陪他到大同市場、三和市場掃街拜票、發春聯。未來，包含黨主席吳敦義、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫，與高雄市長韓國瑜等人，都在邀請助選之列。（編輯：吳佳穎）1080126