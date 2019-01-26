中市立委補選 民進黨天王力挺王義川

台中市立委補選投票倒數最後一天，前行政院長賴清德（右）26日南下台中為民進黨籍候選人王義川（中）站台，衝刺選情。中央社記者趙麗妍攝 108年1月26日

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中立法委員補選27日投票，民進黨內天王今天輪番為候選人王義川站台，肯定他的專業、經歷，強調交通若通，就萬事通，要讓王義川進入立法院推動交通，讓台中大進步。

王義川下午在北屯區仁和公園舉辦選前造勢音樂會，邀請多位黨內天王級人物站台，行政院長蘇貞昌打頭陣，黨主席卓榮泰接著助講，交通部長林佳龍在支持者簇擁下進場，前行政院長賴清德壓軸溫情喊話。

蘇貞昌表示，王義川有高學歷、豐富的行政經驗，具有交通專業，台中市需要交通立委為大家打拼，「交通若通，就萬事通」；他只有一點拜託王義川，「質詢我的時候不要太兇」。

卓榮泰指出，過年後民進黨最大的民主改革運動就要開始，大家手中的選票就是力量，投票不是為了王義川，不是為了民進黨，而是守護台灣的力量。

林佳龍說，「寒流過後，春天就來了」這次立委補選他推薦王義川，希望台中更好，北、北屯區出一個好立委可以做事，不會為了政黨或為個人得失。「這不是大選的延長賽，最重要是用疼惜的心選出好人才」。

賴清德指王義川做過立委的國會辦公室主任、出身基層，當選後絕對可以做到服務不分黨派。交通建設就像身體的血管，「血管若通，人就健康」，以前林佳龍對台中市交通的規劃都出自王義川，王義川若進入立法院，絕對可幫台中市推動交通建設，讓台中大進步。

王義川說，現在比賽打到第九局輸１分，但是論實力，他實在想不到輸的理由，懇請北區、北屯區市民支持，他有信心可以逆轉勝。（編輯：翁翠萍）1080126

台中市立委補選投票倒數最後一天，行政院長蘇貞昌（中）、交通部長林佳龍（左）26日到台中為民進黨籍候選人王義川（右）衝刺選情，籲請選民全力支持。中央社記者趙麗妍攝 108年1月26日

民進黨主席卓榮泰（中）26日南下台中，為民進黨籍台中市立委補選候選人王義川（左6）站台，呼籲選民27日站出來投票，全力支持王義川。中央社記者趙麗妍攝 108年1月26日