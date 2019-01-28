陳肇隆任高雄醫療大使 專業行銷高雄

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆受邀出任高雄醫療大使，他允諾要從醫療專業出發，讓高雄得到更多專業的敬重。（陳肇隆提供）中央社記者王淑芬傳真 108年1月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）受邀出任高雄醫療大使、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆今天表示，「生於斯，長於斯，責無旁貸」，他將從醫療專業出發，行銷高雄，在國際上為高雄發聲。

陳肇隆是台灣及亞洲肝臟移植的先驅者，1984年完成亞洲首例成功的肝臟移植手術，數十年來在肝臟移植領域創下很多紀錄，肝臟移植權威聲名遠播。

他今天告訴中央社記者，高雄市長韓國瑜1月25日打電話邀請他擔任高雄國際醫療的規劃工作，他表示只要對高雄有益的事，都義不容辭。

他說，在高雄已將最高端、最困難、最不容許出差錯的活體肝臟移植手術做到公認全球最好，代表高雄建立了高端的醫療品牌，還得到很多國際媒體的報導。

陳肇隆指出，高雄長庚完成1830多例肝臟移植手術，其中115例是海外病人到高雄換肝，菲律賓及中國大陸最多，還有越南、馬來西亞、印尼、澳門、美國等。

病人平均醫療費用是新台幣300萬元，他說，重要的是讓肝臟移植發揮「火車頭醫學」的角色，帶動醫療產業鏈。由於海外病人對高端救命醫療滿意，隨後的長期追蹤門診，海外病人甚至會呼朋引伴介紹親友到高雄健診、醫美、植牙等，都能發揮更大的醫療效益。

陳肇隆說，他於2017年10月在美國德州達拉斯舉行的全球換肝醫學會議，獲選為國際活體肝臟移植研究會候任會長，將於接任會長後預計2020年2月上旬在高雄舉辦國際活體肝臟移植世界大會，屆時全球最頂尖的專家都會出席，期許讓高雄的醫療強項增加國際能見度。

他表示，未來要透過國際會議及海外病友就診時，行銷高雄，希望用醫療專業讓高雄的聲名得到更多的敬重。（編輯：唐聲揚）1080128