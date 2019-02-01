部分盈餘分配依業績 彰化鼓勵買彩券做公益

（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）公益彩券盈餘之一挹注地方政府協助弱勢，其中部分占比依各縣市業績回饋，為鼓勵彰化縣民買彩券做公益，縣政府今天宣傳推廣，祝縣民有好彩頭，盼為縣庫挹注更多經費做社福。

根據台灣彩券銷售報告，民國106年度公益彩券整體銷售業績約新台幣1195億元，107年銷售業績約1104億元，銷售下滑91億元，為鼓勵民眾買彩券做公益，彰化縣政府、台灣彩券公司今天在縣政府舉辦公益彩券行銷推廣宣傳記者會，彰化縣長王惠美等人出席。

王惠美說，發行公益彩券除了讓弱勢朋友有工作機會外，彩券盈餘也是社會福利經費的重要來源，呼籲鄉親過年期間買個希望，一起做好事、積功德來幫助弱勢，也能為縣庫挹注更多經費，祝福鄉親新春期間都有好彩頭、福氣旺。

台灣彩券公司副總經理李文灝表示，縣長王惠美關心公益彩券，對台彩是很大鼓勵與支持，公益彩券對政府貢獻很多，台彩這幾年創造3100多億元公益盈餘，這些公益盈餘挹注全民健保、國民年金、各縣市政府的社會福利支出，對大家都有幫助，希望多支持。

為達拋磚引玉效果，王惠美自購彩券贈送出席來賓，並邀與會的青商會、獅子會、同濟會、扶輪社四大社團代表共襄盛舉，王惠美說，希望藉推廣記者會鼓勵民眾買彩券、做公益。（編輯：黃世雅）1080201