不只有美軍 台中聯勤招待所有在地回憶

冷戰記憶--台中聯勤招待所（3）（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中6日電）台中聯勤招待所曾為美軍招待所，有差旅住宿、宴客娛樂功能；台美斷交後，招待所委外經營餐廳，成為當時經濟較富裕的民眾大啖西餐、品嚐牛排的選擇，有在地回憶。

位於台中市西區美村路的聯勤招待所建於公元1962年，早期是美軍俱樂部，台中市政府日前欲拆除改建時，被當地居民發現希望保留，而通知環境保護團體聲援，由台灣護樹團體聯盟發起「搶救台中美軍招待所行動」。

台中市文化資產處長李智富表示，依文史團體提供資料，台中聯勤招待所在1962年建立，有32間房間，當時稱為「外僑招待所」，內有會議室、吧台間與餐廳。

李智富說，斷交後，聯勤招待所為國防部軍備局管理，起初為軍方交誼所，後來委外經營餐廳，2006年餐廳停業後，聯勤招待所成閒置空間，2012年台中市政府申請變更為社會福利預定，2015年國防部無償移撥台中市政府。

昔日美軍宿舍群位於五權西路、忠明南路口，東海大學建築學系助理教授蘇睿弼表示，當時宿舍群已住滿，另闢建一處可供臨時住宿、宴客的屋宅，聯勤招待所因此誕生。

蘇睿弼說，聯勤招待所不等於美軍俱樂部，闢建是提供出差的美軍住宿、宴客所用，使用行政院美援運用委員會經費，由聯勤外事處興建，建築工法一般，且實際住過的美軍不多，後來也開放給台灣軍官住宿。

蘇睿弼表示，聯勤招待所委外經營餐廳時，成為當時經濟較富裕的民眾大啖西餐、品嚐牛排的選擇，曾有當地耆老說，第一次吃牛排就是在聯勤招待所。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲表示，經訪查周邊居民，得知台中聯勤招待所餐廳委外經營後，不少當地仕紳曾在當地辦喜宴，這不只與駐台美軍有記憶連結，在市民生活中也無法抹滅，希望中市府審慎評估保留。（編輯：李明宗）1080206