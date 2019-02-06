過年期間賞水仙 延平郡王祠現人潮

台南市政府文化局與台南市文化協會在延平郡王祠舉辦水仙花展及水仙花雕刻教學，6日吸引不少民眾前往賞花。中央社記者楊思瑞攝 108年2月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府文化局與台南市文化協會今天在延平郡王祠舉辦水仙花展及水仙花雕刻教學，配合年節喜氣，吸引不少民眾前往賞花迎春。

今天是大年初二，習俗中是女兒回娘家的日子。台南市區各景點在中午過後開始出現人潮，延平郡王祠也有不少賞水仙花民眾。

台南市文化協會理事長鄭道聰受訪時表示，台南市文化協會自2006年起，連續14年每逢春節舉辦水仙花展，並在現場指導民眾如何自己做水仙花雕刻，也成為年節特殊節慶活動。

鄭道聰表示，台灣年節習俗舉辦水仙花會可上溯至清朝。民間以水仙花作為新春清供，有吉祥如意之意。當時台南地區商業鼎茂，很多商家流行買年貨送水仙花頭；民眾雕刻後以水養到開花，於元宵節時在各地廟口舉辦水仙花會。

他說，依據文獻記載，延平郡王祠早年每逢元宵都有水仙花會及燈展，但後來因種種原因中斷。協會希望協助恢復這樣的傳統，讓民眾更能感受到年節氣氛。（編輯：李亨山）1080206