巷弄交通事故逐年攀升 北市：加強取締宣導

（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市府推動鄰里交通改善計畫，但議員發現，巷弄違停等狀況讓車禍件數上升，標線、號誌形同虛設。警方今天說，會加強取締；交通局指出，鄰里交通改善計畫確實降低行人受傷。

中國國民黨籍台北市議員王浩發布質詢稿表示，依北市警局統計顯示，巷弄內發生交通事故，從2015年至去年止的案件數逐年上升，其中以信義區、內湖區的發生件數及傷亡人數最多，分居第一、第二。

王浩指出，市區巷弄常有車輛違停、雜物堆放人行道等狀況，容易讓駕駛人視線受阻、閃避不及，經統計，巷弄交通事故發生的主要肇事原因，又以駕駛人未依規定禮讓、未注意車前狀況最多。

王浩認為，若多數駕駛人不守交通規則，設置巷弄的標線、號誌根本形同虛設，要求北市府加強取締巷弄內違停、設置障礙物等情形。

交通警察大隊事故處理組組長林洸賢受訪指出，經統計，容易發生事故都是無號誌路口的巷弄，會持續取締巷弄內的違停車輛及亂放障礙物等狀況，也會向駕駛人宣導行經無號誌路口時，要減速、禮讓行人及車輛。

交通局交通管制工程處副處長劉瑞麟受訪表示，推動鄰里交通環境改善計畫確實有降低行人受傷，會持續宣導並呼籲駕駛人遵守交通規則。

北市府推動鄰里交通環境改善計畫，包括檢討合理停車空間，減少違規停車；建立安全行人通行空間；設置社區無障礙環境；維持有效消防救災空間。（編輯：李錫璋）1080213