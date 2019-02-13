對手說的比唱的好 余天：我問政內行

民進黨提名新北市立委補選參選人余天（右）13日面對媒體詢及對手鄭世維自稱口才問政比他厲害一事，余天強調，「問政我現在比誰都內行」。中央社記者王鴻國攝 108年2月13日

（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市第三選區立委補選國民黨參選人鄭世維今天說，他的歌聲不如民進黨參選人余天，但「我說的比唱的好」；余天回嗆，鄭世維唱歌輸他，「我問政比誰都內行。」

頻頻參與政論節目的鄭世維今天掃街時受訪表示，歌聲不如對手余天，但「我說的比唱的好」。余天是綜藝界的老大哥，他的歌聲差余天一大截，但比起說話及問政技巧，他相信是可以勝過余天。

余天今天首度推動「天ㄟ帶你三重吃透透」的直播競選活動；媒體詢及對手鄭世維自稱歌聲不如余天，但「說的比唱得好」，口才、問政比余天厲害。對此，余天指出，鄭世維「唱歌一定輸我」。余天在直播時，還清唱兩段歌曲，展現好歌喉。

國民黨籍新北市立委補選參選人鄭世維（前左）積極掃街拜票，面對藝人出身的對手余天，他說，歌聲不如余天，但「我說的比唱的好」，問政表現一定比余天好。（鄭世維提供）中央社記者王鴻國傳真 108年2月13日

除了會唱歌，余天也強調，「問政我現在比誰都內行」。他表示，在立法院4年，雖然第一會期是待觀察名單，但半年內學了許多，第二會期就是全委員會最佳進步獎的第2名。

余天指出，在政治圈待了十幾年，民進黨現在開中常會，會中都只有他一個人在罵，且罵的都是一般民眾關心的問題，因此，他相信鄭世維的問政「絕對不會比我細膩」。

余天今天直播的美食是位於三重區文化北路的「鴨肉富」，他不僅吃得津津有味，還請一旁的媒體記者享用美食。

余天說，南部人北上都是先住三重，他16歲北上時也在三重租屋，三重是老城市，也就綜合全省各地好吃的美食，因此，他要用直播把三重好吃美食介紹給大家。

鄭世維也對三重在地美食讚譽有加，他表示，三重有很多人文特色，尤其是小吃美食，南部鄉親北上時也把各地美食帶上來，主要聚集在台北橋等地，余天用直播介紹，他則會一步一腳印來推展在地美食。

民進黨前立委高志鵬被控收賄判刑定讞入監服刑，新北市第三選區立委出缺，將在3月16日進行補選，共3人投入選戰，包括余天、鄭世維及無黨籍的蘇卿彥。（編輯：戴光育）1080213

民進黨提名新北市立委補選參選人余天（右）13日開直播推介三重區在地美食，不忘秀出文宣，邀請民眾17日一同參與競選總部成立造勢晚會。中央社記者王鴻國攝 108年2月13日