協助愛滋毒品更生人 屏東社工殯儀館陪伴遺體

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東科技大學副教授張麗玉成立「台灣世界快樂聯盟」，12年來協助陪伴3000多名愛滋病及毒癮更生人渡過人生低谷，曾有社工在殯儀館馬路旁陪伴遺體5小時，只為讓服務個案善終。

曾在台大醫院擔任社工的張麗玉因在醫院期間經常協助愛滋病患，民國89年獲得10大傑出女青年，12年前張麗玉到屏東教書，成立「財團法人台灣世界快樂聯盟」，專門協助愛滋病及毒品更生人職業媒合、安置、衛教與藥癮防治及法律諮詢，聯盟也是愛滋篩檢針具的交換點。

「只要有愛就可以創造生命更多的價值，不要忽略一點點的愛」，張麗玉說，這群人是社會福利機構比較少服務的對象，少部分人被家人遺棄，或不敢面對家人，有些人死後甚至沒人送他們進骨灰塔，快樂聯盟做的是讓他們能找回對人生的希望。

聯盟10名社工有多名是張麗玉屏科大社會工作系的學生，懷抱著與張麗玉一樣的使命感，大2就投入愛滋病患服務的陳宛蓁在聯盟服務8年，目前再攻讀屏科大社會工作系研究所，她曾經與另一名社工陪伴保外就醫不幸死亡的毒品受刑人，在家人不願出面下，酷熱的夏天，她們在殯儀館外陪伴遺體5個小時，等待監獄開證明，只為了讓遺體能夠順利進殯儀館火化。

陳宛蓁說，這是她生命裡特殊的經驗，但當時並不害怕，她也曾經陪伴一名愛滋更生人回家偷偷看父親，並協助建立與家庭之間的連繫關係。這群人其實都是有能力的人，在快樂聯盟裡，有不少人走出人生低谷後，只要有能力，都會回饋社會。

快樂聯盟裡有一個菜園，讓安置的更生人種菜，張麗玉說，這個菜園是讓更生人在看著自己種的菜不斷成長中，重新對生命懷抱希望和願景。

社工麥玉花說，快樂聯盟的工作讓她看見「生命的蛻變是多麼的美好！」

聯盟一次可以安置10多名更生人，目前有10名社工，張麗玉說，每個月的開銷約要新台幣700、800萬元，除了接政府個案外，有100多萬元靠募捐，常常在開銷不夠時，聯盟的工作人員也自動捐款。

張麗玉表示，開銷經常出現捉襟見肘，目前聯盟也協助學童課輔和弱勢家庭，她覺得「哪裡有需要，就去做，這是自己對生命價值的體現」。（編輯：陳俊碩）1080214