是否申請撥補員警 柯文哲：按需求決定

（中央社記者梁珮綺台北17日電）對於是否申請撥補員警，台北市長柯文哲今天說，已交代警察局長陳嘉昌先全面了解北市警力需求，按照需求決定。

柯文哲中午出席2019陽明山花季開幕式，接受媒體聯訪時做上述表示。

台南市長黃偉哲認為，警政署撥補員警，恐造成地方支出，台北市拒絕接收，若其他五都也拒絕，恐會造成流浪警察；警政署回應，中央將協助預算員額解決分發困境，相關分發情形仍在研議。

台北市警察局昨天則透過新聞稿澄清「未拒絕撥補員警」，表示仍在研議是否申請。

對此，柯文哲表示，因應年金改革，所有人的退休年齡往後延，但每年規劃撥補警力是固定的，只是增加的每一個警力，都由地方政府買單，所以他交代陳嘉昌，全面了解北市警力需求，按照需求決定。

另外，有媒體詢問為何突然提及取消徵兵制議題，柯文哲僅說，「這個太專業」，認為台灣若要採取募兵制，必須要精兵，成立藍波軍團；若是常態，則要用徵兵制。

他說，國防思維的想法應統一，且純募兵制若要到一定數量，人事費用相當高，並指等他參訪完以色列後再談，「現代化戰爭，也不像以前想像的打法，不管網軍或什麼的，都是另外一個方面」。

國防部昨天表示，世界上主要現代化先進的國家，大多是實施募兵制，具有役期長、長久留用、專才專用、有利提升戰力等優點，且募兵人力已提升。不過，柯文哲今天回應「那他們就這樣認為吧」。（編輯：方沛清）1080217