拚彰化立委補選 韓國瑜助選柯呈枋受歡迎

高雄市長韓國瑜（左）17日傍晚到彰化縣和美鎮，與縣長王惠美（前右2）一起替國民黨籍立委補選參選人柯呈枋（左2）助選，展開車隊掃街，沿途廣受支持者歡迎。（柯呈枋競選團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年2月17日

（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）高雄市長韓國瑜今天傍晚到彰化縣和美鎮，為國民黨籍立委補選參選人柯呈枋助選，車隊掃街沿途受到支持者歡迎，展現高人氣。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所遺留彰化第一選區立委席次需補選，中選會決定3月16日投票，共有中國國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名前鹿港鎮長黃振彥、時代力量提名楊澤民、無黨籍紀慶堂4人完成登記。

柯呈枋今天上午在和美鎮成立競選總部，國民黨副主席郝龍斌、前立法院長王金平、彰化縣長王惠美等黨內中央及地方人士出席力挺，約3000名鄉親到場支持，傍晚再由韓國瑜陪同進行車隊市區掃街，沿途受民眾熱烈歡迎，不少民眾呼喊：「韓市長好」，展現高人氣。

韓國瑜到場時受民眾夾道歡迎，好不容易才擠上宣傳車致詞，韓國瑜說，去年11月地方選舉後，全台灣政治人物都從人民接收到一個訊號，就是要用心來做，不用心幫民眾、不幫人民爭取好日子的政治人物與政黨，都要被淘汰，這就是「韓流」，就是韓國瑜現象。

韓國瑜表示，當初在高雄市競選時「什麼都沒有」，此事大家都知道，但他敢說出老百姓心聲「要過好日子」，這次柯呈枋要代表鄉親進入立法院，也是根據這原則，要為彰化縣及百姓生活打拚，他推薦柯呈枋一定可以當一名非常優秀的立法委員。（編輯：陳俊碩）1080217