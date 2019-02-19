免費營養午餐政見遭指跳票 宜縣府：擬追加預算

（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭縣長林姿妙在選舉前，以學童免費營養午餐為主政見，但最近卻遭指無法在今年兌現。林姿妙今天表示，在不影響財政下，縣府會於4月提追加預算，提早減輕家長負擔。

「吃飯免錢，讀書免錢」是林姿妙在去年參選時，對於縣內孩童教育的主要政見，也是她勝選的關鍵之一；但林姿妙日前在一場校長會議時表示，因108年預算已在去年編列完成，縣府將在109年編列預算時，列入免費營養午餐的預算，不過此舉形同宣布在她今年任期內，免費營養午餐政見將無法兌現，引起宜蘭綠營質疑。

依縣府估算，若給予全縣3萬名國中小學生免費營養午餐，一年約需新台幣2.66億元；若要趕在林姿妙就任首年、108學年度上路，勢必要在今年4月編列追加1.3億元預算。

林姿妙今天受訪時說，在不影響縣府財政許可範圍內，縣府會於4月時辦理追加預算，希望屆時減輕學童父母們的負擔。

「若真的什麼都沒做，那才叫跳票」縣府秘書長林茂盛進一步向媒體解釋，今年縣府相關預算是前任執政者編列，免費營養午餐政策其實不管於今年辦理追加預算，還是在明年正式實施，縣府都一直在精算相關財源中，這是縣府既定的政策也會兌現，並沒有跳票問題。（編輯：李錫璋）1080219