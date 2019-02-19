桃機旅客親手搖元宵湯圓 感受濃濃節味

為了讓國內外旅客感受元宵節熱鬧氣氛，誠盟公司與手信坊公司合作，19日在桃園國際機場第二航廈伴手禮大街舉辦「開運慶元宵」活動，讓旅客親自體驗搖元宵的樂趣。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年2月19日

（中央社記者邱俊欽桃園機場19日電）為讓國內外旅客感受元宵節熱鬧氣氛，誠盟公司今天在桃園機場提供旅客體驗親手做元宵湯圓，旅客直呼有趣。廚師表示，元宵湯圓要不斷搓揉、滾動，才能更渾圓、Q彈又好吃。

今天是元宵佳節，為了讓各國旅客感受到台灣濃濃的人情味與節慶氛圍，采盟子公司誠盟與手信坊公司特別合作，在桃園國際機場第二航廈伴手禮大街，舉辦「開運慶元宵」活動。

現場除了讓旅客親自體驗搖元宵的樂趣外，更免費提供新春甜食，祝福旅客「團團圓圓、幸福一整年」，不少旅客動手做元宵湯圓，不得做得起勁，也吃得開心。

手信坊美食師傅則表演傳統的手搖元宵技藝，獲得不少旅客喝采。師傅表示，元宵湯圓要好吃，除了事先細磨的糯米不可少，在做成麵糰、搓揉過程中，也希望透過在竹篩內不斷反覆搖晃滾動，才能讓元宵更加渾圓、Q彈，也象徵著新的一年好運滾滾來。（編輯：卞金峰）1080219