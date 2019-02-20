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中市勞工局訪視港區裝卸區 輔導業者改善缺失

最新更新：2019/02/20 16:26
台中市政府勞工局20日至台中港區裝卸貨碼頭進行安全衛生改善輔導查視，發現銅土卸裝作業勞工未配戴呼吸防護具、局部排氣裝置未落實檢點等12項缺失，當場輔導業者改善。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年2月20日
台中市政府勞工局20日至台中港區裝卸貨碼頭進行安全衛生改善輔導查視，發現銅土卸裝作業勞工未配戴呼吸防護具、局部排氣裝置未落實檢點等12項缺失，當場輔導業者改善。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年2月20日

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市政府勞工局今天到台中港區進行安全衛生輔導查視，發現銅土卸裝作業勞工未配戴呼吸防護具等12項缺失，當場輔導業者針對缺失立即改善，並將追蹤改善情形。

台中市勞工局長吳威志與環境保護局稽查大隊、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，今天共同前往台中港區裝卸貨碼頭，進行安全衛生改善輔導訪視，由於未進行水泥熟料散裝作業，因此訪視銅土卸裝作業區。

現場發現粉塵作業主管未在場進行監督、現場作業勞工未配戴呼吸防護具、局部排氣裝置未落實檢點、未於粉塵作業場所標示禁止飲食吸菸等12項缺失，當場輔導立即改善缺失，並實施後續追查，如未依限期處理，將可依法逐項裁罰新台幣3萬元以上。

吳威志說，台中港區碼頭水泥熟料裝卸作業，每月約進口3至4船，每船卸料約4至5天，每月暴露於粉塵作業危害期間長達15天以上，市府持續加強查察頻率與力道，以督促業者改善裝卸作業環境。

此外，台中市政府也配合中央實施職業病預防專案計畫，已陸續規劃辦理職業病預防宣導會，針對粉塵、噪音及有機溶劑等作業場所實施專案檢查，希望從市府做起，朝向零災害、零缺失目標努力。（編輯：翁翠萍）1080220

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