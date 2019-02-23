與侯友宜是否為好友 柯文哲：這你們就不懂了

（中央社記者王朝鈺新北市23日電）台北市長柯文哲今天出席雙北合作交流會議，新北市長侯友宜因邀傷缺席。媒體詢問柯文哲和侯友宜是否為好友？柯文哲表示，「這你們就不懂了」。

雙北合作交流平台108年度市長層級會議，上午在瑞芳高工登場，侯友宜因腰部受傷無法出席，改由新北市副市長陳純敬代打，會議結束後，柯文哲與陳純敬一同前往八斗子車站騎乘深澳鐵道自行車。

兩人騎完全程1.3公里路程抵達終點後接受媒體聯訪，記者詢問柯文哲體驗過後感覺如何，會騎不夠嗎？他表示，好玩而已，對於是否會找妻子陳佩琪一起來騎，柯文哲說，不曉得。

柯文哲表示，深澳鐵道自行車如果由他來重新設計，一定會設計成椅子可以前後移動，因為小朋友如果腳不夠長就會踏不到，「那好像是外國人的尺寸」，就連他身高172公分腳還不夠長，本來設計就沒有要讓民眾騎長程，「我228就要去騎長（程）的」。

記者詢問是為228做準備嗎？柯文哲說，這個不算，這個太輕鬆了。

媒體再問柯文哲曾表示民進黨新潮流好像沒什麼好人，柯文哲笑而未答。另外，有記者提到，侯友宜和基隆市長林右昌曾合體，柯文哲是否被邊緣化，柯文哲說，不會啦，真的好朋友不用在外面見面。

媒體再問，侯友宜和他是否是好朋友，柯文哲說：「這你們就不懂了。」（編輯：李錫璋）1080223