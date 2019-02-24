造舟追夢 澎湖鎮海國中師生啟航

澎湖鎮海國中2018年獲選「小夢想．大志氣」追夢計畫，師生24日啟程前往香港展開帆船水手訓練課程，為5月將進行的香港至澎湖帆船航行，以及獨木舟澎湖島內巡航挑戰做準備。中央社 108年2月24日

（中央社澎湖縣24日電）澎湖縣鎮海國中去年贏得「小夢想‧大志氣」追夢計畫後，師生今天前往香港進行帆船追夢訓練，計劃在5月以帆船完成香港至澎湖的航行及獨木舟在澎湖島內巡航的圓夢之舉。

澎湖鎮海國中校長吳憶如表示，學校在澎湖縣算是小型國中，校方去年以「造舟追夢、揚帆鎮海」為主軸，爭取2018安麗希望工場慈善基金會「小夢想‧大志氣」追夢計畫。

吳憶如說，在2階段現場報告、網路評選的過程後，鎮海國中脫穎而出，奪得新台幣150萬元追夢基金，讓偏鄉離島學子勇敢追夢、圓夢。

澎湖鎮海國中「小夢想‧大志氣」追夢計畫，今天由吳憶如率領4女2男等6位學生前往香港進行第一階段為期6天的帆船追夢訓練，包括水上安全、航程訓練、事故處理、AIS、GPS衛星船舶定位等課程，並將進行三天二夜的近海航訓。

澎湖縣政府教育處長謝國村、身兼中華民國帆船協會理事長的澎湖縣議會副議長陳雙全、澎湖帆船協會理事長許國政等人都到機場授旗，為師生們加油打氣，並藉由訓練做好台灣的國民外交。

陳雙全表示，澎湖四面環海，帆船運動是最值得推動的運動之一，加上是產值很大的水上運動，不論未來就業市場、運動競技或是升學，都值得孩子們去探索，希望未來成為縣內的運動種子。

吳憶如說，學校的「小夢想‧大志氣」追夢計畫，今天前往香港進行第一階段為期6天的帆船追夢訓練後，預計5月中計劃以3至5天的時間，自香港出發，以帆船橫越回到澎湖，然後再以4艘自造的獨木舟挑戰澎湖島內的巡航，完成造舟追夢的計畫。（編輯：戴光育）1080224

2018年「小夢想．大志氣」追夢計畫，澎湖縣鎮海國中以「造舟追夢 揚帆鎮海」脫穎而出，師生24日啟程香港展開第一階段帆船水手訓練課程，中華民國帆船協會理事長陳雙全（前左3）等人到場授旗，為學生加油集氣。中央社 108年2月24日

澎湖縣鎮海國中師生去年以「造舟追夢 揚帆鎮海」為主軸，成功贏得「小夢想．大志氣」追夢計畫，24日眾人啟程赴香港，正式展開帆船相關訓練課程。（吳憶如提供）中央社 108年2月24日