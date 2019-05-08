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救火鬆散害2命 韓國瑜允全面檢視消防公安

最新更新：2019/05/08 15:35

（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄市大林蒲地區7日凌晨一家書局發生火警，國民黨高雄市議員陳麗娜質疑消防栓沒水、沒雲梯車而延誤救火，怒斥救火未上緊發條、太鬆散，市長韓國瑜允諾全面檢視消防公安。

陳麗娜在今天的市政總質詢指出，書局位在消防隊20公尺遠的地方，老闆還是南區義消副大隊長退休，一家人熱心公益，卻因消防栓沒水、沒雲梯車延誤救火，造成老闆及其女兒2死，另有2傷。

她說，暗夜大火，目擊者說消防人員拉著救火線，在最近的消防栓取不到水，還要到百公尺外的消防栓接水，另外，面對火焰上竄卻無雲梯車可以救援，痛批救援黃金時間都在「凸槌」。

她指出，中油大林廠有雲梯車，質疑人員應變能力不足，感慨雖然出動6個分隊、66輛消防車，卻耽誤黃金救火時間，怒批沒紀律、沒效率，救火太鬆散。

她促市府痛定思痛，體檢消防工作，尤其要對大林蒲地區的消防安全提出對策。

消防局代理局長黃江祥反駁陳麗娜的指控，他說消防車本身就有水，再者火場有人受困並不適合從外面噴水，只會將溫度及濃煙往裡逼；可惜有人員罹難，否則受困人員已被快速救出，並不容易。

韓國瑜允諾，全面進行公共安全檢查及預防措施，責成消防局於1個月內提出書面並向議會做專案報告。（編輯：黃世雅）1080508

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