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外傳武荖坑擬建水泥滑水道 宜縣府否認

最新更新：2019/05/08 18:06
宜蘭縣武荖坑風景區擁有清淨溪水，外傳宜蘭縣政府有意在當地建置鋼筋混凝土滑水道，縣府8日強調，確實有意在夏天興建臨時性滑水道，目前仍在討論、尚未定案，但絕不可能是水泥結構，更不會破壞環境。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　108年5月8日
宜蘭縣武荖坑風景區擁有清淨溪水，外傳宜蘭縣政府有意在當地建置鋼筋混凝土滑水道，縣府8日強調，確實有意在夏天興建臨時性滑水道，目前仍在討論、尚未定案，但絕不可能是水泥結構，更不會破壞環境。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　108年5月8日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）外傳宜蘭縣武荖坑風景區將建置鋼筋混凝土滑水道。宜蘭縣政府今天回應，為活化當地觀光環境，有意在夏天興建臨時滑水道等親水設施，但絕不可能是鋼筋混擬土結構。

有媒體報導宜蘭縣政府為推廣武荖坑夏日戲水，規劃在戲水區攔沙壩設置滑水道。隨即有網友發起「我們與生態的距離：拒絕武荖坑蓋滑水道，滑出宜蘭新恥度！」連署活動，訴求反對滑水道，到今天下午突破5000人簽署。

宜蘭縣府秘書長林茂盛指武荖坑風景區近年夏天開放民眾戲水。為活化觀光環境，升級精進夏日戲水活動，才有意於規劃夏天滑水道等親水設施，但還在討論階段，尚未定案，需要廣納意見後再評估與規劃。

他說，就算縣府日後決定於夏天規劃臨時滑水道等親水設施，仍會兼顧防洪排水並於颱風天拆除，不會造成環境破壞及負擔，更絕對不會以水泥方式興建。

縣府指民國98年在武荖坑風景區舉辦宜蘭國際蘭雨節時，曾搭建「飆速滑水道」並廣受遊客歡迎，未曾有環保團體抗議，活動結束後立即拆除，也沒有影響當地生態環境。（編輯：翁翠萍）1080508

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