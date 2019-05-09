嘉縣規劃食農實驗學校 讓學生體驗農民辛苦

（中央社記者黃國芳嘉義縣9日電）嘉義縣政府今天舉辦「食農食育食安教育博覽會」，邀請中小學教師觀摩，縣長翁章梁說，未來將在山海平原區各規劃一所實驗學校，讓學生從事農務，體驗農民辛苦，落實食農教育。

「食農食育食安教育博覽會」今天在創新學院辦理，由後塘國小等18所種子學校透過種菜體驗，讓孩童看到蔬果的全貌，進而展示食農教育成果，以種植的農產品為食材，現場準備健康美味的食品供大家品嚐。

各校派出學生報告學習歷程與心得，再由教師進行評選，選出6所學校分享經驗。鹿草鄉農會家政班以嘉義縣在地特色料理提供午餐。

翁章梁表示，嘉義縣為農業大縣，對食農教育的推動不遺餘力，未來縣府將在山海平原區各規劃一所實驗學校，實驗性租地，讓學生從播種、整地、照顧、收成以及販賣農作物，透過實際參與，體驗農民辛苦，才能真正落實食農教育。

翁章梁指出，嘉義縣要有條件發展出一套食農教育，除了學校教師要充實食農相關知識外，也把食農落實在教材，讓成長在農業縣的孩童更懂得感恩土地、感謝農民及食物。

翁章梁也參與「食農食育食安教育博覽會」，現場頒發獎狀給18鄉鎮種子學校，並參觀18所學校食農教育的成果，場面熱鬧。（編輯：陳俊碩）1080509