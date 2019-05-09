北市新增1例本土麻疹 感染源待釐清

（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北市衛生局宣布新增一例本土麻疹病例，個案疫苗接種史不明、無國外旅遊史，感染源待釐清，在可傳染期搭過台北捷運去微風信義、統一時代百貨、師大夜市等。

台北市衛生局發布新聞稿表示，8日新增一名本土麻疹病例，個案疫苗接種史不明、無國外旅遊史，於2日出疹，3日就醫通報經檢驗、8日確診，感染源待釐清，目前已掌握職場及就醫接觸者共38人。

個案在可傳染期間，曾搭乘台北捷運途經公館、古亭、東門、台北101、市政府、忠孝復興等站，並去過微風信義、統一時代百貨、師大夜市等。

民眾若曾於相同時段出入相關場所，請自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩並聯繫北市衛生局防疫專線2375-3782，由衛生局安排就醫。

北市衛生局疾病管制科長歐佳齡，今年度截至今天，北市麻疹確診個案共計13例，其中境外3例，本土10例，因麻疹傳染力高且近期國際間麻疹疫情嚴峻，常因境外移入個案造成後續本土群聚感染，提醒民眾進入醫療院所或人潮密集之公共場所時應配戴口罩，並注意呼吸道禮節與手部衛生。（編輯：張銘坤）1080509