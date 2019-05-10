母親節將屆 金門縣合唱團監所演出關懷收容人

福建更生保護會與金門縣榮譽觀護人協進會在母親節前夕，特別邀請金門縣合唱團前往金門監獄演出，表達對收容人的關懷。（福建更生保護會提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年5月10日

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）福建更生保護會在母親節前夕，邀請金門縣合唱團赴金門監獄演出，表達對收容人的關懷。福建更生保護會董事長、金門高分檢檢察長林邦樑也提醒收容人要為母親、妻子振作。

「感恩五月天2019母親節音樂會」8日在金門監獄舉行。福建更生保護會與金門縣榮譽觀護人協進會邀請金門縣合唱團30多位團員演出「橄欖樹」、「母親」、「秋蟬」、「在水一方」、「春風吻上我的臉」等17首曲目。

福建更生保護會董事長、金門高分檢檢察長林邦樑，率領該會志工夥伴出席。他感謝金門縣文化局及金門縣合唱團，讓大家有機會欣賞美好溫馨的音樂；同時勉勵收容人，雖然身處人生中相對低潮，相信只要不放棄，就能一步步往上提升，也提醒多為家中媽媽、太太想想，好好振作自己。

林邦樑說，今年3月起福建更生保護會與金門監獄合作創辦新的技訓班，傳授中式麵食及點心製作技巧，希望同學能認真習藝，出獄後也將協助就業或創業。(編輯：孫承武)1080510

福建更生保護會與金門縣榮譽觀護人協進會邀請金門縣合唱團前往金門監獄，舉辦「金門監獄感恩五月天–2019母親節音樂會」，帶給收容人一場難得的音樂盛宴。（福建更生保護會提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年5月10日