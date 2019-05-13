司法視訊諮詢增5縣市服務 中市9月起試辦

（中央社記者郝雪卿台中13日電）司法訴訟程序視訊諮詢服務繼新北市推動後，將於台中、基隆、南投、屏東及花蓮等5縣市開辦，台中市政府今天於台中地院院長江錫麟拜會後說，中市9月起在北屯等4駐點先試辦。

台中地方法院院長江錫麟今天到台中市政府拜會，與台中市長盧秀燕、台中市法制局長李善植等就「訴訟程序視訊諮詢」服務，進行意見交換。

盧秀燕會後說，民眾過去要諮詢法院訴訟程序問題，多會先打電話諮詢，但因案件涉及個資，法院會請本人親跑一趟，造成舟車勞頓；台中市政府與台中地方法院合辦「訴訟程序視訊諮詢」服務後，市民可免往返奔波。

盧秀燕指出，台中市會先在市區、山、海、屯區先設4個駐點，民眾可透過視訊與法院訴訟輔導科連線，線上解決案件的訴訟程序問題。若辦理情況良好，將會推廣至全市各區，提供全體市民新興的法律諮詢服務。

江錫麟表示，司法訴訟程序視訊諮詢服務之前在新北市推動良好，因此再選擇包括台中、基隆、南投、屏東及花蓮等5個縣市開辦，希望讓司法更便民。

李善植表示，這項合作案首波規劃9月1日起在台灣大道市政大樓、北屯、豐原及沙鹿區公所等4處設置視訊駐點，其餘區公所則依法院時程陸續推動。

他說，未來民眾至市府或區公所法律諮詢處諮詢「實體法律」後，如果有「訴訟程序」問題，包括訴訟、非訟程序、書狀、繳費及案件問題，現場由義務律師或窗口服務人員判斷後，可直接就近轉介至法院的視訊駐點，協助民眾一次解決法律問題。（編輯：翁翠萍）1080513