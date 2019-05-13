澎湖鎮海國中師生追夢 帆船72小時香港回馬公

（中央社澎湖縣13日電）澎湖鎮海國中執行「小夢想‧大志氣」追夢計畫，4位學生自香港駕駛機帆船，歷經海上72小時長航，橫越350浬路，今天平安返回馬公港，完成壯舉，家長與師長迎接時盛讚為海島小英雄。

澎湖鎮海國中校長吳憶如表示，全校僅有20位學生，去年底爭取到「小夢想‧大志氣」追夢計畫補助，今年2月間曾率4女2男等6位學生前往香港漂流教室，進行帆船追夢第一階段6天的水上安全、航程訓練、事故處理、AIS、GPS衛星船舶定位等項航訓與近海航訓。

本月10日校長吳憶如及老師又親自帶領4位學生再度去香港啟航，11日由生命前線帆船事工漂流教室的船長CHRIS協助，自香港銅羅灣駕馭機帆船出海。

4名學生駕帆船途經中國廣東沿海北上，以之字形方式頂風北上，直到廣東汕頭外海，再回到台灣海峽時，海域海象不穩，導致比預定時程兩天晚了一天，足足歷經72小時，航行350浬，今天中午才平安返回馬公港亞果遊艇碼頭。

澎湖縣政府教育處長謝國村、澎湖帆船協會理事長許國政與學生家長及親友都到場，以英雄式歡迎迎接這批海上小勇士歸來，每個人都欣喜若狂，盛讚自已的子弟是第一名。

吳憶如校長感謝支持的安麗慈善基金會小夢想、大志氣圓夢計劃，讚賞這群勇敢的學生克服暈船、身體不適的海上長航挑戰，挑戰人體極限，完成人生最值得紀念與回憶的最大挑戰。（編輯：翁翠萍）1080513