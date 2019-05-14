新北攜13有線電視設公共平台 防汛監測29行政區

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市13家有線系統業者完成數位傳輸網路後，積極和市府建置公共平台進行24小時防汛監測，去年設20監測點，今年倍增監測點，遍及29行政區，盼讓防汛監測更迅速確實。

新北市政府新聞局長蔣志薇表示，新北市自106年全面完成有線電數位化後，為提昇公共服務，市府與13家有線系統業者合作建置「新北有線公共監測平台」。

她表示，監測平台透過遍及全市的高速光纖網路，結合新北市水利局、教育局提供的資訊，在易淹水路段或學校設置監視設備，去年共設置20個監測點並於4月啟動後，防汛期透過24小時的監測，即時反映易淹水區域的情形，有效掌握災情並提早因應，

她表示，市府今年再度與業者合作，增設40個監測點，使得範圍涵蓋全市29區，讓防汛系統更完備。「新北有線公共監測平台」今年擴大監測範圍到烏來、石碇、三芝等偏鄉。

她表示，有線公共監測平台也納入市府災害應變中心使用，讓市府的防災系統多一個監測管道，協助當地區長、校長做防災因應。希望透過高科技的網路串聯降低災害損失，保護民眾的生命財產安全，未來將運用數位化科技投入公共服務，讓新北市成為一座智慧城市。（編輯：方沛清）1080514