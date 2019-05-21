中市BRT仲裁結果引爭議 藍綠再過招

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市BRT機電系統仲裁案件，市議會藍營議員指前朝未支付工程尾款，導致利息逐日增加，綠營議員說，BRT本身即是錯誤政策，市府表示，將釐清責任歸屬讓市府損害最小化。

台中市快捷巴士系統（簡稱BRT）由前台中市長胡志強推動，前台中市長林佳龍上任後終止，引發市府與承包廠商間履約、仲裁爭議。台中市議會今天進行定期會業務質詢，藍綠議員都質詢BRT機電系統仲裁案件。

國民黨籍市議員朱暖英說，前市府因未支付BRT機電工程餘款，廠商提出仲裁，仲裁判定交通局處置設備不正當，應履約支付，但前市府卻未依仲裁結果結清廠商餘款，現除結餘本金又加違約金與利息需支付。

國民黨籍市議員楊正中指出，錯誤政策造成市府損失，要求市府極力追查肇因。

民進黨籍市議員謝志忠、張玉嬿表示，5年前BRT草率執行，壅塞路段與民爭道成為台中市民的惡夢，本還要「六線齊發」，好險沒有實現，交通局長葉昭甫當時負責BRT案，要求葉昭甫向市民道歉。

葉昭甫說，BRT推出時頗受民眾好評，每個階段有不同的交通需求，現在已有捷運系統。根據BRT仲裁結果，市府必須支付的金額加累計的利息，已達新台幣4500萬元，針對後續責任問題，市府已委請律師研議相關方案，將釐清責任歸屬，讓市府損害最小化。（編輯：翁翠萍）1080521