花蓮0206震後復建 七星潭大橋將封閉1個月

去年2月6日花蓮強震導致七星潭大橋橋身位移嚴重，縣府預計從25日起封橋進行工程施作，暫時封閉橋梁一個月，6月30日將視情況開放。（蕭美琴服務處提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月22日

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）去年0206花蓮地震導致七星潭大橋橋身位移嚴重，5月25日起將封橋進行工程施作；立委蕭美琴今天持續追蹤震後重大工程復建進度，因縣府花一段時間修正工法，預計11月能竣工。

近日地方傳言七星潭大橋至今尚未修復，是因為中央政府遲未核撥經費。對此工程會主委吳澤成回應蕭美琴質詢表示，經費皆已確實核定，目前66件災害修復工程全數發包，至5月中旬已完工60件，其餘6件正在進行當中。

蕭美琴指出，行政院早已核定復建工程經費新台幣2700萬，但花蓮縣政府因工程技術問題，花了比預期更長的時間研議及修正工法，以至於無法在原來行政院要求的去年底前完工。

縣府今年1月於道路交通安全聯席會報審查後，通過於3月開始施工，也已經順利發包，承包商於今年3月12日申報開工，預計11月2日能竣工。

花蓮縣政府2011年斥資3.3億元打造七星潭大橋，全長710公尺、高架15公尺，2013年10月完工通車，連結花蓮市、新城鄉七星潭海灣景點。受0206強震影響，橋面上多處嚴重錯位，縣府展開修繕工程，目前進度17％，月底將進行橋梁復位，暫時封閉橋梁1個月，6月30日視情況開放。（編輯：黃世雅）1080522