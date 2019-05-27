水文化研討會 黃敏惠盼省思水資源對人類影響

2019年水文化國際研討會27日起在嘉義市登場，市長黃敏惠（右）以已故詩人余光中的詩句作為開場。中央社記者江俊亮攝 108年5月27日

（中央社記者江俊亮嘉義市27日電）全球首屆水文化國際研討會今天在嘉義市登場，嘉義市長黃敏惠以詩人余光中的詩句開場，期盼人們省思水資源對環境與人類的影響，學習與自然和平共存。

全球水文化國際研討會今天起至29日在台灣中油公司嘉義訓練所舉行，有27個文化與水環境國際組織、200多人與會，3天的研討會將針對水務、水景、水道、水力及水觀等5大主題進行探討。

黃敏惠致詞時以詩人余光中的詩句「北回歸線是一條敏感的琴絃，因太陽的回顧而奏出樂音」開場。她說，余光中是中華民國文壇巨擘，2008年元月她邀請余光中到嘉義參訪，余光中寫下這詩句送給嘉義市民。

黃敏惠指出，北回歸線是全球氣候的分界線，由國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）荷蘭國家委員會與台灣水利環境科技研究發展教育基金會（TIIWE）聯合舉辦的首屆「水文化國際研討會」選擇在嘉義市舉辦，具有獨特的意義。

她說，水是生命不可或缺的資源，但也會因為氣候變遷帶來災害，如何在經濟發展的同時，正視水資源對環境與人類的影響，有效治水、守護水文化資產、永續傳承經驗智慧，學習與自然和平共存，將是未來制定政策的焦點。

ICOMOS荷蘭國家委員會副主席席斯（Diederik Six）致詞表示，水是地球上最豐富的元素，水就是生命，而將水與文化資產做連結，「水即資產」的概念可以讓水利界與文化資產界連結並產生對話。

文化部次長蕭宗煌指出，台灣多山、惡劣的地形及氣候環境，也造就精湛的治水技術和豐富的水文化智慧。水不應該只被視為資源，更是一種文化資產。台灣在水的利用方面，包含工業用水需求、高科技運用、因應全球氣候變遷等多面向，可見水文化治理已成為全球性的共同重要課題。（編輯：陳俊碩）1080527