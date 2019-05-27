遭諷跳針姊 林姿妙：我是會做事的人

（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）宜蘭縣長林姿妙近來在縣議會接受議員總質詢時，常因回答不夠具體、無內容，被諷刺為「跳針姊」。林姿妙今天受訪時說，她是會做事的人，尊重議員們看法。

林姿妙近日在縣議會接受議員們總質詢時，被部分民進黨籍縣議員批評「答非所問」，且只會跑攤，不專心縣政。

民進黨籍縣議員陳俊宇今天在質詢時，還展示林姿妙與高雄市長韓國瑜過去的合照，笑稱一個是「跳針哥」，另一個是「跳針姊」。

民進黨籍縣議員陳文昌也質疑，宜蘭鐵路高架建設對宜蘭有重大影響，林姿妙卻沒有出席3月11日由政務委員吳澤成主持的相關跨部會協調會議，行政院長蘇貞昌於5月14日來宜蘭宣布國立陽明大學附設醫院擴建將由中央補助時，也沒見到林姿妙出席，根本是無心縣政，只會跑攤。

林姿妙受訪時說，鄉下地方見面三分情，她尊重議員看法；但她上任這5個月來，很努力在為縣民服務，宜蘭不欠很會說話的人，欠的是會做事的人，她就是會做事的人。

縣府發布新聞稿表示，考量鐵路高架是專業問題，也考量宜蘭縣政府秘書長林茂盛具有工程專業背景，也是吳澤成的舊屬，雙方可就專業詳細討論，因此當時才派林茂盛出席跨部會協調會議。

此外，5月14日蘇貞昌來宜蘭時，因林姿妙需親自主持縣務會議，當時曾指派副縣長林建榮出席，不能與不重視蘇貞昌的行程劃上等號。

林姿妙說，會後隨時掌握陽大附醫擴建案，並指示縣府相關主管就建照核發、停車場等問題要全力予以協助。（編輯：李錫璋）1080527