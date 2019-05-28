韓國瑜：若公文外流 相關人員須負法律責任

高雄市長韓國瑜（前右）28日到議會進行市政總質詢，接受媒體聯訪後，向媒體拱手致意，隨即進入議場。中央社記者董俊志攝 108年5月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）辦公室遭入侵的高雄市長韓國瑜今天表示，已要求局處首長嚴格注意，公文絕不能外流，如果是極機密文件外流，相關人員須負法律責任。

前高雄市長陳菊隨行吳姓攝影官涉嫌持鑰匙入侵韓國瑜辦公室，台灣高雄地方檢察署以吳姓男子涉嫌竊盜罪偵辦，市長辦公室也已更換鑰匙，吳姓男子遭記一大過2小過調職後，今年4月底離職。

行政院副院長陳其邁稍早說，不知韓國瑜指涉為何，但拚市政是最重要的事，假如有任何政治攻防，都應要有證據。

韓國瑜上午於高雄市議會受訪表示，一個月內半夜潛進辦公室5次，他質疑動機。陳其邁可主動要求法務部嚴格偵辦，但不宜太多政治聯想。

他說，已很長一段時間質疑開會後資料常外流等情形，甚至計畫不停流出去「被黑、被打」。

中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜表示，她認為確有「滅韓小組」，希望高雄市政府趕快因應處置，韓國瑜還在愛與包容根本無法解決問題。

不過，民主進步黨籍高雄市議員林智鴻說，韓國瑜想轉移桃色風波等事件焦點，用似是而非言論轉移社會目光，把這件事當「政治提款機」，心態可議。

民進黨籍高雄市議員陳致中表示，警方已說明是竊盜案、沒裝竊聽器，希望韓國瑜不要誤導社會大眾。

韓國瑜說，這件事已非關市長而已，希望大家共同面對，不太能同意議員的指責。（編輯：李明宗）1080528