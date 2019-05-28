新竹市住宅火警 受惠住警器成功保命

新竹市日前有20處民宅發生火警，因裝設住宅用火災警報器即時通報，未釀重大災情。新竹市消防局28日呼籲民眾，家中務必安裝住警器，提高居家防火預警機制。中央社記者郭宣彣攝 108年5月28日

（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）新竹市政府推動安裝住警器，保護民眾住的安全。副市長沈慧虹今天表示，新竹市日前有20處民宅發生火警，受惠住警器立即發出警報，住戶成功逃生。

沈慧虹表示，新竹市政府與新竹市消防局推動安裝住警器服務，今年募足1萬5000顆，協助仍未安裝住警器的5樓以下住宅，能享有免費補助一顆，待安裝完畢，也達成4年安裝6萬顆住警器目標。此外，身障者住戶還有免費安裝服務，讓弱勢族群居家安全再升級。

消防副局長陳家慶今天受訪表示，日前新竹市住宅火警，共有20件住警器發出警報，讓9名住戶成功逃生、應變，顯示裝設住警器的重要性。尤其，火災往往具有不可預測性，在深夜或清晨熟睡時刻，也是民眾警戒心最低時，若發生火災最易釀成重大人命傷亡，住警器的預警功能，可即早發現火災，減少人命及財產損失。

陳家慶說，新竹市住宅火警以爐火烹調不慎最多，發生地點多為廚房，也曾因延遲發現、或通報，導致火勢過猛逃生困難，造成難以挽回的遺憾。不過，若有裝設住警器，當住警器偵測有煙霧或熱氣時，會閃爍警示燈並發出警報聲，提醒住戶盡快逃生。

陳家慶表示，居家各空間都應裝設住警器，安全防護才能無死角，若還未安裝住警器5樓以下住宅民眾，儘早向各消防分隊申請。另外，消防局結合社會處，針對身障者推出居家訪視裝設住警器服務，到府申裝住警器時，消防局將提供居家安檢服務，保護弱勢族群居家安全。

他表示，住警器內裝電池，不需配線，可獨立安裝於天花板上或牆壁上，具有及早通知、安裝簡易、價格便宜、電池供電10年等優點，能提高居家防火預警機制，營造安全無虞的居家環境。（編輯：張銘坤）1080528