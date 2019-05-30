大巨蛋案審議 呂明賜現身發言盼蓋好巨蛋

（中央社記者劉建邦台北30日電）北市都發局今審議大巨蛋案，其中棒球協會代表首次出席發言，包括中華民國棒球協會秘書長林宗成、北市興富發棒球隊總教練呂明賜等人。他們希望可克服相關問題，盡快蓋好巨蛋。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會上午召開會議審議大巨蛋案。會議進行到民眾發言部分時，棒球協會等代表皆登記發言，包括林宗成、呂明賜、任職中華職棒大聯盟的簡士棋也到場。這是都審會首次有棒球人士代表出席發言。

呂明賜發言時說，從事棒球有40多年，但台灣40多年沒有一個像樣的球場，過去他當球員時，常到國外比賽，發現國外球場設備都非常好，棒球是台灣的國球，台灣棒球也在國際有名，但台灣卻沒有一個像樣的球場。

他說，30多年前赴日本打球時，日本平均每3年就可蓋一棟巨蛋，但台灣到現在都沒有，雖然蓋巨蛋有很多技術問題要克服，像是交通、法律等部分，但還是希望可以克服各種問題，讓台灣有個像樣的巨蛋，也讓世界看到台灣。

林宗成表示，過去球迷發出怒吼希望蓋巨蛋，而歷經台北市多任市長，到現在市長柯文哲，已經有近30年，球迷對蓋一顆巨蛋的期望有30多年，棒球是台灣的國球，棒球協會也跟各地方協會，把棒球作為主要推廣的運動。

他說，20年來，協會舉辦許多世界級棒球賽，讓國際認識台灣棒球，也肯定台灣舉辦棒球賽的能力，身為棒球從業人員，深信透過巨蛋可以讓世界級比賽在台灣、台北舉行，希望盡快蓋好巨蛋，讓台灣可以在國際棒壇發亮發光。

簡士棋表示，早期舉辦棒球比賽時，會因天候關係，造成延賽，間接增加人力、時間浪費，政府很早之前就承諾民眾要給一顆巨蛋，外界期待也快30年了，今年是中華職棒30年，但到現在都沒有看到一顆巨蛋。

他說，巨蛋對於運動賽事有幫助，對台北市行銷也有幫助，若有大型運動場館，國際賽邀請會更加頻繁，希望在安全無虞、符合法令程序下，他站在職棒的角度發聲，希望能有一個大型巨蛋可使用。（編輯：李亨山）1080530