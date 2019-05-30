大巨蛋案 北市都審會僅討論大客車臨停

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市都審會今天審議大巨蛋案，僅討論大客車臨停議題，另2項議題未審。委員認為，遠雄提供遊覽車停車位等內容不詳細；經主席裁示，遠雄需補充圖說等資料，全案下次再審。

台北市都市發展局上午召開「台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會」討論大巨蛋案，內容聚焦在消防救災動線規劃、交通規劃及57輛大客車臨停上下客議題、防災避難容留人數及電腦模擬。

繼今年3月間召開都審會後，今天再次召開會議審查大巨蛋案，原要討論防災避難容留人數的電腦模擬參數，會議一開始，主席、都發局長黃景茂在委員建議下，決定先討論大客車臨停議題。

遠雄代表提及，在大客車、遊覽車停等部分，需採事先登記，像若有電視台派SNG車採訪宗教法會或企業集會等活動，SNG車輛數不會超過10輛，採訪結束就離開，不會持續停留在停車格。

但都審會委員認為，現今遊覽車使用方式跟遠雄提出的資料不一樣。遠雄指出，希望委員可提供遊覽車相關資料供參考，事後會再檢討、改進。

都審會今天都在討論大客車臨停議題，時間近3小時，委員針對大客車下車處、停車位置及是否影響周邊交通等內容，提出多項質疑。

主席黃景茂最後裁示，遠雄在下次會議前，需提供大客車臨停等相關資料給都審會，至於另2項議題，下次會議再審。

都發局表示，都審會今天決議包含延續上次會議決議，以松菸北側設臨停車位為前提，並依委員意見，若有2萬人次以上活動，遠雄每次需提供交通維持計畫，並納入尖峰人力配置，體育局也要協助營運管理計畫，有關大客車預約、停車管理、人力配置等內容。

都發局指出，遠雄應提出汽車停等集結區的量化數據，及半戶外空間如何因應下雨狀況，且集結區的相關圖說不太清楚，須檢附現況照片再說明，另外，有關大客車如何接取上、下車的乘客，遠雄也未交代清楚，相關內容須下次補齊，而今天未討論另2項議題的參數，須等下次會議再討論。

遠雄企業團副總經理楊舜欽事後受訪時說，今天都審會審查內容應是討論防災避難模擬及消防防災動線，卻一直在討論大客車臨停議題，這些資料早審查過，現在又拿出討論，會議毫無效率，遠雄是依正常程序提供資料，他認為是被刁難。（編輯：李亨山）1080530