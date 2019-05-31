議員轟李文宗喬蛋 柯文哲允公開會議紀錄

（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北市議會今天進行市政總質詢，議員簡舒培公布的大巨蛋錄音檔今天仍是焦點。議員梁文傑直指時任市政顧問李文宗行為不當並要求公開這場會議的紀錄，柯文哲允諾。

昨天民進黨議員簡舒培在市政總質詢時，拿出去年11月間在台北市政府11樓討論大巨蛋案的7段錄音檔，質疑市府想為遠雄「喬蛋」。今天簡舒培與同黨議員李建昌、周威佑與梁文傑繼續質詢。

梁文傑表示，在大巨蛋公開資訊專頁上，最後一次更新且有李文宗及時任都發局長林洲民參與的會議紀錄是去年6月19日，質疑錄音檔時間點的11月29日會議為何沒有紀錄。

梁文傑說，在他看來根本就是李文宗單方面接受遠雄請託，再逼迫林洲民把都審會結論改掉，李文宗行為不當。梁文傑並要求將此場會議紀錄公開。

法務局長袁秀慧表示，之前公布的會議紀錄都是有遠雄方參與，但11月29日的會議是市府內部的討論，包含逃生路線、消防、紅綠燈等等，關乎未來市府對大巨蛋的想法，不確定是否適合公開，且當天沒有錄音，與會人員也已忘記當天說了什麼、也沒有會議結論。

梁文傑回：「沒關係，簡舒培議員會給錄音檔。」並問柯文哲這樣處理可以嗎，柯文哲說「可以」。（編輯：張銘坤）1080531