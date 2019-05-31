更多編輯台推薦新聞：
爭睹暴龍NBA總冠軍賽 多倫多全城沸騰
運動

爭睹暴龍NBA總冠軍賽 多倫多全城沸騰

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

川普祭關稅大棒阻非法移民潮 墨西哥矢言報復
國際

川普祭關稅大棒阻非法移民潮 墨西哥矢言報復

早安世界》促轉會再撤銷2006人有罪判決 呂秀蓮陳菊雷震在列
早報

早安世界》促轉會再撤銷2006人有罪判決 呂秀蓮陳菊雷震在列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

議員轟李文宗喬蛋 柯文哲允公開會議紀錄

最新更新：2019/05/31 16:13

（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北市議會今天進行市政總質詢，議員簡舒培公布的大巨蛋錄音檔今天仍是焦點。議員梁文傑直指時任市政顧問李文宗行為不當並要求公開這場會議的紀錄，柯文哲允諾。

昨天民進黨議員簡舒培在市政總質詢時，拿出去年11月間在台北市政府11樓討論大巨蛋案的7段錄音檔，質疑市府想為遠雄「喬蛋」。今天簡舒培與同黨議員李建昌、周威佑與梁文傑繼續質詢。

梁文傑表示，在大巨蛋公開資訊專頁上，最後一次更新且有李文宗及時任都發局長林洲民參與的會議紀錄是去年6月19日，質疑錄音檔時間點的11月29日會議為何沒有紀錄。

梁文傑說，在他看來根本就是李文宗單方面接受遠雄請託，再逼迫林洲民把都審會結論改掉，李文宗行為不當。梁文傑並要求將此場會議紀錄公開。

法務局長袁秀慧表示，之前公布的會議紀錄都是有遠雄方參與，但11月29日的會議是市府內部的討論，包含逃生路線、消防、紅綠燈等等，關乎未來市府對大巨蛋的想法，不確定是否適合公開，且當天沒有錄音，與會人員也已忘記當天說了什麼、也沒有會議結論。

梁文傑回：「沒關係，簡舒培議員會給錄音檔。」並問柯文哲這樣處理可以嗎，柯文哲說「可以」。（編輯：張銘坤）1080531

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報