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畢業季來臨 中市推職涯金攻略協助就業

最新更新：2019/06/08 11:41
畢業季來臨，台中市勞工局推出青年「職涯金攻略」方案，提供職業適性診斷與諮詢等服務，協助青年掌握職場先機，順利就業。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年6月8日
畢業季來臨，台中市勞工局推出青年「職涯金攻略」方案，提供職業適性診斷與諮詢等服務，協助青年掌握職場先機，順利就業。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年6月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）畢業季到來，社會新鮮人正蓄勢待發準備進入職場，台中市勞工局今天指出，市府推出青年「職涯金攻略」方案，提供職業適性診斷與諮詢等服務，幫助青年順利就業。

勞工局長吳威志表示，今年台中市大專畢業生預估超過3萬人，有鑒於以往在學青年的職涯輔導管道，僅有職業學校及大專學校部分科系實習課程，一般學生並無職場體驗機會，且校外人力銀行提供的適性診斷、履歷健診、面試指導及就業媒合等服務，分散在各私立人才網站還須付費。

吳威志指出，勞工局特別在畢業季推出青年「職涯金攻略」，提供一站式服務，讓青年從學校開始接軌就業資源，得到第一手職涯探索、體驗職場及就業準備資源，掌握職場先機。

參加職場體驗活動的高二學生小玉指出，她從小就嚮往當廣播主持人，透過就業服務處及學校安排，到在地廣播公司體驗主持人口播，經過這次體驗，更了解自己的特質，果然很適合做這一行。

勞工局表示，「職涯金攻略」方案提供職業適性診斷與諮詢、百業實境體驗及暑期公部門工讀機會，以及雙師進校服務、職涯雲端護照認證、指導履歷撰寫、面試模擬勝券在握、職業訓練功夫升級5大技能，幫助青年掌握職場先機，順利就業。（編輯：張雅淨）1080608

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