新北成立好日子愛心大平台 媒合各界愛心資源

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市政府今天成立「好日子愛心大平台」並邀「台灣好媳婦」藝人佩甄擔任活動大使。市長侯友宜表示，平台媒合愛心資源，讓各界捐贈更多元及讓有需要的人可獲及時幫忙。

侯友宜表示，在他當選市長後，許多他的好友粉絲、熱心社團、企業、宮廟、宗教等都紛紛表示要以具體行動支持他對市民「安居樂業」的承諾，經半年籌劃後正式成立大平台，讓想行善和需要幫助的人，都能透過這個平台媒合、運作，以獲得滿足。

侯友宜表示，新北市實物銀行過去8年多來成果斐然，共媒合各界市值新台幣17億6000多萬元的物資，造福超過265萬人次，這完全是社會各界的愛心和善心所匯聚，幫助了許多弱勢民眾，可說是功德無量。

他表示，但是大家看不到的艱苦人仍很多，若各地發現有需要幫忙的人，就可以直接上網提報，市府就能給予及時到位的救急幫忙，也讓有心做愛心的人運用這個平台，提供幫忙。讓平台能做愛心做得更多及更多元化，串起大家成為愛心的圓夢英雄及新北市的守護神。

侯友宜在啟用儀式中分別為各界愛心人士佩戴圓夢英雄彩帶表揚。

社會局表示，實物銀行是以社會局為媒合平台，但「好日子愛心大平台」是擴大以新北市政府為媒合平台。採會員制，民眾註冊成為圓夢英雄後可以基於個人意願主動幫助或支持不同的弱勢服務方案。

社會局說明，民眾可透過平台分別捐贈支持教育局提供愛心餐點照顧弱勢學生，也可協助消防局幫助弱勢家庭汰換熱水器或加裝警報器，或支持勞工局幫助弱勢勞工家庭進行居家修繕，或支持衛生局提供脊柱裂患者、罕見疾病兒童等特殊疾病族群特殊物資的支助。

社會局強調，透過平台的媒合，民眾不僅可以幫助需要幫助的人，也可以在平台了解媒合的進度，更具有參與協助的真實感與滿足感。（編輯：張銘坤）1080617