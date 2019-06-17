更多編輯台推薦新聞：
李琴峰入圍日本芥川獎 直木獎首度全是女性入圍
文化

李琴峰入圍日本芥川獎 直木獎首度全是女性入圍

圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望
兩岸

圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望

台灣蘭花排出世界地圖 風靡日內瓦外交圈
國際

台灣蘭花排出世界地圖 風靡日內瓦外交圈

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

十三行博物館暑期營 史前文化體驗報名開跑

最新更新：2019/06/17 16:26
新北市立十三行博物館首度與國立台北教育大學合作，推出「小小策展人－暑期全日營」，即日起開放國小四年級至國中一年級學生報名，引導小朋友運用豐富的創造力，學習用物件說故事的策展力。（十三行博物館提供）中央社記者葉臻傳真　108年6月17日
新北市立十三行博物館首度與國立台北教育大學合作，推出「小小策展人－暑期全日營」，即日起開放國小四年級至國中一年級學生報名，引導小朋友運用豐富的創造力，學習用物件說故事的策展力。（十三行博物館提供）中央社記者葉臻傳真　108年6月17日

（中央社記者葉臻新北17日電）新北市立十三行博物館首度與國立台北教育大學合作，推出「小小策展人－暑期全日營」，即日起開放國小四年級至國中一年級學生報名，學員將能在博物館實際展出親自打造的展覽。

新北市立十三行博物館長陳春蘭表示，今年暑假十三行博物館首度與台北教育大學文化創意產業經營學系合作，辦理「小小策展人－暑期全日營」，策展內容以十三行出土文物為主，引導小朋友運用豐富的創造力，學習用物件說故事的策展力。

陳春蘭表示，「小小策展人－暑期全日營」將由北教大文創系教授林詠能和她一同領軍，率領菁英學生團隊，以及擁有豐富實務經驗的十三行專業館員共同授課。

課程包含文字運用的智慧、神奇空間整合、說個好故事、布展美學、說話藝術等策展基礎課程，另有十三行獨有的鑽木取火等史前文化體驗活動，課程豐富又有趣，理論與實務兼具。

「小小策展人－暑期全日營」共分2梯次，每梯為期5天，分別為7月29日至8月2日，以及8月5日至8月9日，每梯次招收24名學員，共48個名額，每人報名費新台幣8650元，即日起開放線上報名，額滿為止，民眾可至國立台北教育大學推廣教育中心網頁或十三行博物館官網查詢。（編輯：張銘坤）1080617

新北市立十三行博物館首度與國立台北教育大學合作，推出「小小策展人－暑期全日營」，學員將可在博物館實際展出親自打造的展覽。（十三行博物館提供）中央社記者葉臻傳真　108年6月17日
新北市立十三行博物館首度與國立台北教育大學合作，推出「小小策展人－暑期全日營」，學員將可在博物館實際展出親自打造的展覽。（十三行博物館提供）中央社記者葉臻傳真　108年6月17日
新北市立十三行博物館首度與國立台北教育大學合作，推出「小小策展人－暑期全日營」，課程內容有十三行獨有的鑽木取火等史前文化體驗活動，課程豐富又有趣，理論與實務兼具。（十三行博物館提供）中央社記者葉臻傳真　108年6月17日
新北市立十三行博物館首度與國立台北教育大學合作，推出「小小策展人－暑期全日營」，課程內容有十三行獨有的鑽木取火等史前文化體驗活動，課程豐富又有趣，理論與實務兼具。（十三行博物館提供）中央社記者葉臻傳真　108年6月17日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報