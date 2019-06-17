十三行博物館暑期營 史前文化體驗報名開跑

新北市立十三行博物館首度與國立台北教育大學合作，推出「小小策展人－暑期全日營」，即日起開放國小四年級至國中一年級學生報名，引導小朋友運用豐富的創造力，學習用物件說故事的策展力。（十三行博物館提供）中央社記者葉臻傳真 108年6月17日

（中央社記者葉臻新北17日電）新北市立十三行博物館首度與國立台北教育大學合作，推出「小小策展人－暑期全日營」，即日起開放國小四年級至國中一年級學生報名，學員將能在博物館實際展出親自打造的展覽。

新北市立十三行博物館長陳春蘭表示，今年暑假十三行博物館首度與台北教育大學文化創意產業經營學系合作，辦理「小小策展人－暑期全日營」，策展內容以十三行出土文物為主，引導小朋友運用豐富的創造力，學習用物件說故事的策展力。

陳春蘭表示，「小小策展人－暑期全日營」將由北教大文創系教授林詠能和她一同領軍，率領菁英學生團隊，以及擁有豐富實務經驗的十三行專業館員共同授課。

課程包含文字運用的智慧、神奇空間整合、說個好故事、布展美學、說話藝術等策展基礎課程，另有十三行獨有的鑽木取火等史前文化體驗活動，課程豐富又有趣，理論與實務兼具。

「小小策展人－暑期全日營」共分2梯次，每梯為期5天，分別為7月29日至8月2日，以及8月5日至8月9日，每梯次招收24名學員，共48個名額，每人報名費新台幣8650元，即日起開放線上報名，額滿為止，民眾可至國立台北教育大學推廣教育中心網頁或十三行博物館官網查詢。（編輯：張銘坤）1080617

新北市立十三行博物館首度與國立台北教育大學合作，推出「小小策展人－暑期全日營」，學員將可在博物館實際展出親自打造的展覽。（十三行博物館提供）中央社記者葉臻傳真 108年6月17日