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小客車卡坑洞不能動 高市府初勘水管破惹禍

最新更新：2019/06/17 18:26
高雄市成功一路、新田路口17日下午發生一輛小客車的輪胎卡在道路坑洞內，造成車子無法動彈，高市府初勘坑洞是污水分支管破損造成，開挖搶修。（消防局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年6月17日
高雄市成功一路、新田路口17日下午發生一輛小客車的輪胎卡在道路坑洞內，造成車子無法動彈，高市府初勘坑洞是污水分支管破損造成，開挖搶修。（消防局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年6月17日

（中央社記者王淑芬高雄17日電）高雄市成功一路、新田路口今天發生一起交通意外，1輛行經的小客車，因輪胎深陷路面的坑洞，導致車身傾斜而無法動彈。高市府初勘坑洞是污水分支管破損造成，開挖搶修。

高雄市政府消防局在中午1時許接獲通報，指前金區新田路、成功一路交叉路口有1輛小客車的輪胎卡在道路坑洞內，造成車子無法動彈。

獲報後，消防局出動3車、11人前往搶救，所幸無人員受傷，隨即協助將受困車輛拖吊離開現場，並做交通維持。機具人員也進場，勘查肇事原因。

高雄市工務局養護工程處指出，該道路坑洞寬逾1公尺、長約3.7公尺，坑洞深約4.5公尺，經高雄市水利局確認是污水分支管破損所致。

水利局表示，該道路的坑洞附近有500毫米的污水管線經過，疑因近日降雨使污水主幹管線內氣體宣洩不及，導致分支管破損，泥砂流入污水管內而產生下陷情形。已開挖坑洞並做內視檢視、清洗污水管線作業，等找出破損點即可展開修繕工程。

水利局指出，修繕工程難度不一，一般約需1週的工作天才能完成修護；至於車輛受損部分，允諾會負責。（編輯：戴光育）1080617

高雄市政府消防局17日接獲通報，指前金區新田路、成功一路交叉路口有一輛小客車的輪胎卡在道路坑洞內，消防局隨即派員協助將受困車輛拖吊離開現場。高市府初勘坑洞是污水分支管破損造成。（消防局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年6月17日
高雄市政府消防局17日接獲通報，指前金區新田路、成功一路交叉路口有一輛小客車的輪胎卡在道路坑洞內，消防局隨即派員協助將受困車輛拖吊離開現場。高市府初勘坑洞是污水分支管破損造成。（消防局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年6月17日
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