小農把米行銷國際 發想來自當年高雄市政府

總統府秘書長陳菊（右）29日到台東拜訪青農魏瑞廷（左），了解他如何靠自己力量將自有品牌行銷國際。魏瑞廷表示，是從當年陳菊在高雄市當市長時，為推銷高雄農產，所發展的「型農培育計畫」而得到的概念。（魏瑞廷提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月30日

（中央社記者盧太城台東縣30日電）總統府秘書長陳菊昨天到台東拜訪青農魏瑞廷，了解他如何靠自己力量將自己的米行銷國際。魏瑞廷表示，這個發想是來自陳菊擔任高雄市長時推出的「型農計畫」。

陳菊這2天走訪台東基層，昨天下午前往池上拜訪魏瑞廷，他是台灣首位將區塊鏈科技與稻米產業結合，受到外媒關注，並以自有品牌「池上禾穀坊–米之谷」闖進外銷市場，以創新思維翻轉農業的農藝師。

陳菊除與魏瑞廷閒話家常外，也提到務農真的很辛苦，看見青年願意返鄉真的很高興。她說，說過去家中也是種田的，所以更能體會在豔陽下工作的那種感受。

陳菊肯定魏瑞廷自己栽種、行銷，把吃苦當作吃補的台灣精神。魏瑞廷笑著說，這真的是「自作自售」，現場笑聲四起。

陳菊好奇，魏瑞廷如何靠自己力量將自有品牌行銷國際，這麼了不起。

魏瑞廷說，這些概念是因為看到當年陳菊在高雄市當市長時，為推銷高雄農產，所發展的「型農培育計畫」而得到的概念。他說，農夫一定要有自己的形象，種田搞的髒兮兮，為了是生產好產品，但行銷時就一定要有形象，這樣才能創造屬於品牌的獨特性，讓自己的產品無可取代。

會談後，魏瑞廷送上自家外銷杜拜、香港的精品米。陳菊則回贈台北知名伴手禮作為贈禮，同時陳菊指示秘書長室諮議，將魏瑞廷的案例，帶給財團法人農村發展基金會，以魏瑞廷為例，鼓勵更多青年返鄉，為農村地方注入新血，創造台灣農村的新價值。（編輯：黃世雅）1080630