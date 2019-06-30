中市勞工局開辦免費中文課 助移工融入生活

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市政府勞工局針對東南亞移工，開辦免費中文課程，來台工作逾10年的印尼籍看護「烏咪」，雖已一口流利華語，仍報名參加，立志要在台灣學好中文，一圓返國教華語的夢想。

台中市政府勞工局長吳威志今天表示，不同族群的風俗民情不同，很容易因語言溝通不良造成誤會，勞工局為移工開辦免費中文班，課程以生活化用語為主題，透過中文歌教唱、對話演練方式教學，移工學習興致高昂已連3年舉辦，不少雇主為協助移工增進中文能力，主動幫移工報名。

38歲的「烏咪」已來台工作11年，她說，原本只想來台賺錢改善生活，但隨著年紀增長，返國時限越來越近，開始盤算返國後的生活，印尼有很多台商企業設廠，華語市場潛力大，目前師資極缺，她打算在台灣把中文學好，有了中文專長，返國開班授課，不怕找不到工作。

越南籍青年阮文江，9年前離鄉背井來台工作，但多年來常勾動起返鄉念頭，他下定決心要學好會中文，只要具備聽說讀寫能力，返回越南就有機會進台商公司工作，不再需要離鄉背井。

吳威志說，3年來已有157名移工獲頒結訓證書，今年度持續針對泰國、菲律賓、印尼及越南移工開辦中文班，每週日上課5小時，總時數50小時，即使一句華語都不會講的移工，初級班結業時，大多能運用中文進行簡單對話，有助工作及生活，拓展生活圈。（編輯：黃世雅）1080630