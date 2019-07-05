台東豐年祭148場迎同樂 台鐵返鄉列車便利行

台東縣政府指出，今年台東部落的豐年祭、收穫祭時間，從6月30日至8月29日，總計有148場。圖為魯凱族收穫祭，少女盪鞦韆。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 108年7月5日

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東原住民豐年祭等祭典陸續登場，今年計有148場。立委陳瑩整理族人返鄉列車時間及購票方法，鼓勵族人返鄉傳承文化。她今天表示，台鐵新的訂票系統讓訂票、取票更方便。

台東縣政府指出，今年台東部落的豐年祭、收穫祭陸續從6月30日至8月29日舉行，總計有148場；每個部落舉辦日期不一，時間從2天至8天不等，台東縣長饒慶鈴歡迎國內外遊客到台東體驗原住民文化與品嚐原住民風味美食餐。

台東縣政府表示，規模較大的祭典活動有13日台東市普悠瑪部落海祭、15日台東市卡地布卑南族收穫祭的迎賓日、19日卑南鄉東興部落的東魯凱族收穫祭，及14日大峰部落噶瑪蘭部落海祭。

為了讓旅外的花東族人在每年7、8月能返鄉參加傳統祭典及傳承文化，立法委員陳瑩向原民會及台鐵爭取返鄉列車，今年第一班返鄉列車已於6月28日開出，第2波返鄉列車在今天開出。

陳瑩表示，許多青壯族人旅外工作，過去每逢部落舉辦歲時祭儀時，常因買不到車票而無法返鄉，原鄉也因為年齡斷層而導致文化式微。她擔任立委後即推動原住民族歲時祭儀的返鄉列車，台鐵新的訂票系統也讓訂票、取票更方便。

陳瑩說，過去原民列車訂票系統，開放訂票時間只限於4天內，新的訂票系統訂票時間改為7天以上。過去領票方式須至指定車站、指定櫃台繳費領票，新的訂票系統上路後，全台各車站皆可領票。

她表示，原民列車訂票網站匯入台鐵的訂票系統後，訂票、領票模式與一般訂票方式完全一樣，讓族人操作網路訂票更容易。

另外，因應許多族人想搭乘夜車的需求，希望返鄉到達花東時是在早上，陳瑩說，原民列車也有加開「紅眼列車」，原民列車無論是訂票、取票、乘車方式，都大幅提高族人返鄉搭車的方便性。

陳瑩表示，今年7、8月原民列車加掛車廂班次，從6月28日至9月2日，每週五、六返鄉車程，週日、一返工車程，共有10梯次，總計1萬3900個座位。開車前14天開始訂票，乘車前8天截止訂票。

陳瑩指出，具有原住民身分族人也可幫非原住民家人代購，每人限單程4張，來回8張，額滿為止。網路訂票完成後，2天內至各火車站取票。（編輯：戴光育）1080705