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前進瑞典 侯友宜：性平成就值得新北效法

最新更新：2019/07/13 15:51
新北市府會北歐訪問團抵瑞典，市長侯友宜（中）與駐瑞典台北代表團代表廖東周（左4）12日一同前往拜訪斯德哥爾摩代理市長的副市長洛塔．埃德霍爾姆（Lotta Edholm）（右4）並合影。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月13日
新北市府會北歐訪問團抵瑞典，市長侯友宜（中）與駐瑞典台北代表團代表廖東周（左4）12日一同前往拜訪斯德哥爾摩代理市長的副市長洛塔．埃德霍爾姆（Lotta Edholm）（右4）並合影。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市府會北歐訪問團抵達瑞典，市長侯友宜表示，瑞典是歐盟會員國性別平權指數排名第一的國家，推動性平的卓越成就，以「育兒假」代替育嬰假，值得新北市府學習效法。

新北市府今天下午發布新聞表示，侯友宜與市府代表團、新北市議會參訪團，12日抵達瑞典，由駐瑞典台北代表團代表廖東周陪同，拜會瑞典首都斯德哥爾摩代理市長的副市長洛塔．埃德霍爾姆（Lotta Edholm）。

洛塔向侯友宜說，瑞典個人所得稅的比例，普遍占收入的30%以上，若加上地方稅，每人每年要繳交約50%所得稅，因此有很好的社會福利政策。

侯友宜說，瑞典一年編列2500萬歐元(約新台幣8億8000萬元）執行各機關性別主流化計畫，瑞典也非常重視女性就業權，以「育兒假」取代育嬰假，讓生育或收養小孩的父母可共享480天的育兒假。

侯友宜說，這項育兒假在小孩8歲前都可以請休，其中90天被強制規定給配偶使用，又被稱為「父親月」，讓父親可享有相同請休育兒假的權利，值得新北市政府學習。

侯友宜說，新北市政府28個局處，有10名局處首長為女性。市府於今年12月舉辦「性別主流化工具品質精進工作坊暨成果發表研討會」，也邀請洛塔訪問台灣，深度交流與分享經驗，促進城市外交。（編輯：李錫璋）1080713

新北市府會北歐訪問團抵達瑞典，市長侯友宜（左7）12日參觀具有百年歷史的斯德哥爾摩市政廳。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月13日
新北市府會北歐訪問團抵達瑞典，市長侯友宜（左7）12日參觀具有百年歷史的斯德哥爾摩市政廳。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月13日
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