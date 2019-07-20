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桃園龍舟隊赴美參賽 鄭文燦勉提升城市交流

最新更新：2019/07/20 17:21
桃園市派出今年龍舟賽奪冠隊伍前往美國參加2019長堤國際龍舟賽，市長鄭文燦（前左6）20日親自授旗，勉勵選手力拚佳績，並做好最佳城市交流。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年7月20日
桃園市派出今年龍舟賽奪冠隊伍前往美國參加2019長堤國際龍舟賽，市長鄭文燦（前左6）20日親自授旗，勉勵選手力拚佳績，並做好最佳城市交流。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年7月20日

（中央社記者邱俊欽桃園20日電）為提升桃園市與美國長堤市間的姊妹市交流，桃園市派出今年在龍舟比賽中奪冠隊伍前往美國，參加長堤國際龍舟賽。桃園市長鄭文燦今天授旗勉勵，做好運動與美食的最佳城市交流。

鄭文燦今天往龍潭區龍元宮，出席桃園市代表隊參加「2019美國長堤國際龍舟賽」授旗儀式。他談到，長堤國際龍舟節至今已舉辦23年，為當地盛事之一，桃園市在今年3月與長堤市政府簽署合作備忘錄，締結為姊妹市，雙方期許多方面的城市交流。

鄭文燦說，為加深兩城市間的互訪，桃園市派出今年在「龍潭歸鄉文化節」龍舟競賽的冠軍隊伍「龍潭區九龍里隊」，參加7月27、28日在長灘海岸運動場舉辦的長堤國際龍舟節。

另外，為了讓台灣美食也能在比賽中結交更多國際友人，桃園市也規劃「客家美食隊」，參加長堤市舉辦的美食大賽，將以運動與美食進行最佳的城市交流。

桃園市政府指出，長堤市位於美國加州洛杉磯地區，擁有美麗景色的海灣城市，被票選為加州最宜居的城市之一，與桃園市府維持友善且綿密的城市交流關係。（編輯：張銘坤）1080720

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