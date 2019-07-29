環差評估若核准 台泥願解決花蓮垃圾問題

（中央社記者韋樞台北29日電）台泥集團董事長張安平表示，台泥花蓮和平廠將於1個月內將環差分析送花蓮縣政府，若獲核准，台泥將添購垃圾協同處理設備，2年後便能處理花蓮縣的垃圾，不必再遠送宜蘭處理。

台泥集團和平水泥廠、和平電廠、和平港日前在花蓮和平國小舉辦「和平豐收季美食嘉年華」活動，逾450位花蓮和中、和平、和仁部落及鄰近的澳花村居民參與。

台泥發布新聞稿表示，張安平今年6月6日與和平村居民針對和平廠與和平村未來的發展面對面溝通，之後台泥集團再挨家挨戶拜訪尋求共識，過程中發覺村民們最希望的是「有人聽他們說話」，因此7月27日集團高層主管一起傾聽和平村民及附近部落的需求。

張安平在活動中指出，因應蘇花改明年通車，交流道在和平廠旁，原本被忽視的和平村將成為來往台北與花蓮間重要的交通樞紐。台泥和平廠樂於配合花蓮縣政府，願意以水泥窯高溫技術解決花蓮垃圾囤積的社會問題。

張安平說，台泥預計1個月內送環境影響差異分析至花蓮縣政府，若能獲得核准，台泥會馬上採購協同處理垃圾的設備，預計2年後完工開始運作，花蓮縣的垃圾不必再遠送宜蘭縣焚燒處理，在和平廠即可順利解決。

張安平並提出「和平開放式循環工廠」計畫，融合和平村及和平廠區特色。他強調，將規劃希望種子植物館、廢棄物處理館、碳捕獲實驗場、山海互動體驗館及假日生態市集等，透過彼此溝通與互信融合產業與社區，共同營造台灣第一座兼具教育、生態環保與觀光價值的開放工廠。（編輯：張良知）1080729