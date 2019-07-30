民進黨批氣爆當政治提款機 在災民傷口撒鹽

高雄石化氣爆將屆滿5年，民進黨高雄市議員康裕成（右3）等人30日召開記者會，怒批紅媒配合選舉栽贓抹黑，呼籲國民黨勿在災民的傷口上撒鹽，更不要做政治清算。中央社記者王淑芬攝 108年7月30日

（中央社記者王淑芬高雄30日電）高雄石化氣爆將屆滿5年，民進黨市議員康裕成等人今天怒批紅媒配合選舉栽贓抹黑，是在氣爆災民的傷口上撒鹽，議員呼籲如有不法就送檢調，否則勿將氣爆案當政治紅利提款機。

媒體報導對氣爆善款、裝置藝術及代位求償的律師費用有疑慮，高雄市長韓國瑜上午在市政會議後受訪表示，議會明天要召開氣爆專案會議，市府立場如果發現氣爆善款流向不明，甚至有違法之嫌，一定會移送檢調偵辦查個水落石出。

民進黨市議員康裕成、李柏毅、簡煥宗等6名議員今天在黨團開記者會，輪番針對氣爆律師費、裝置藝術、及議會專案調查小組沒有民進黨議員，呼籲國民黨勿在災民的傷口上撒鹽，更不要做政治清算。

簡煥宗指出，6月20日召開的「81氣爆紀念裝置藝術計畫鑑價作業諮詢會議」中，包括高雄市土木技術公會等代表會中針對裝置藝術的鑑價多有表達「尚屬合法」、「尚屬合理範圍」。他質疑國民黨在此時重提氣爆事件，是因前文化局長尹立現在是罷韓行動的發起人，所以才操作特定的媒體打壓、抹黑。

本身就是律師的康裕成抗議紅媒「天價律師費白花」的報導是對律師的羞辱，她說律師和氣爆案審查委員的功能不同，只有律師才能保護當事人；質疑讓1個小市民去面對大財團大律師團於心不忍，「1個被害人收新台幣1萬元律師費很便宜了」，說到激動處，康裕成拍桌表達對「天價律師費白花」用詞的抗議和憤怒。

何權峰批評，親中紅媒配合國民黨要參選立委的議員，對勞動部長許銘春不實指控，還說許是代位求償的負責人，並非事實；他指出，國民黨立委陳宜民去年就因為誣指許銘春，事後透過前立法院長王金平向許銘春道歉，呼籲親中紅媒勿再配合國民黨成為政治打手。

李柏毅臆測，特定紅色媒體在今明2天政論節目及新聞一定會鋪天蓋地猛攻氣爆議題，若紅媒沒有報導，將發放百份雞排。議員嚴正譴責並表達「反紅媒、反抹黑」的立場。

陳慧文呼籲，國民黨如果真查出不法事證就直接送檢調法辦，不應在沒有任何明確證據下，用凌遲的方式將氣爆案當作政治提款機，在災民的傷口上撒鹽以獲得政治紅利，令人不齒。

議會氣爆專案小組召集人、國民黨籍市議員陳麗娜受訪表示，小組擬對相關不法用圖利罪送辦，並呼籲民進黨議員勿以政治思考，應站在受害人民的角度思考。（編輯：黃世雅）1080730